Стала известна сумма, истраченная Седоковой на декорации к дню рождения сына

Актриса и художница Дарина Эрвин, супруга Александра Цекало, удивила поклонников новой фотосессией, в которой она позировала без одежды. В своих эстетичных кадрах Дарина не просто демонстрирует тело, а делает смелое заявление о своей уязвимости и уверенности. Об этом пишет «‎Voice».