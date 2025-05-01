Стала известна сумма, истраченная Седоковой на декорации к дню рождения сына

Фото: Инстаграм* @annasedokova
Певица Анна Седокова является матерью троих детей и сейчас активно занимается воспитанием младшего из них — сына Гектора. Недавно она поделилась в социальных сетях фотографиями и видео с шумной вечеринки, устроенной по случаю семилетия мальчика.
На кадрах видно, как ребёнок в окружении друзей весело проводит время. Локация была специально декорирована под событие. Дети отплясывали на бумажной дискотеке, играли в футбол, фотографировались на пресс-воле. Приглашённые мастера мяча радовали Гектора и его приятелей элементами футбольного фристайла.
Корреспондент телеграм-канала «Звездач» поинтересовался у дизайнера Полины Сосниной-Семерниковой, в какую сумму Анне Седоковой обошлось оформление праздника. По словам специалиста, только на шарики, фигурки, блестящую фотозону, подиум и монтаж декораций артистке пришлось истратить примерно 350 тысяч рублей.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Корреспондент телеграм-канала «Звездач» поинтересовался у дизайнера Полины Сосниной-Семерниковой, в какую сумму Анне Седоковой обошлось оформление праздника. По словам специалиста, только на шарики, фигурки, блестящую фотозону, подиум и монтаж декораций артистке пришлось истратить примерно 350 тысяч рублей.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов