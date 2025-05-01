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Стала известна сумма, истраченная Седоковой на декорации к дню рождения сына

«Звездач»: Седокова истратила на декор к дню рождения сына порядка ₽350 тыс.
Фото: Инстаграм* @annasedokova

Фото: Инстаграм* @annasedokova

Певица Анна Седокова является матерью троих детей и сейчас активно занимается воспитанием младшего из них — сына Гектора. Недавно она поделилась в социальных сетях фотографиями и видео с шумной вечеринки, устроенной по случаю семилетия мальчика.
На кадрах видно, как ребёнок в окружении друзей весело проводит время. Локация была специально декорирована под событие. Дети отплясывали на бумажной дискотеке, играли в футбол, фотографировались на пресс-воле. Приглашённые мастера мяча радовали Гектора и его приятелей элементами футбольного фристайла.

Корреспондент телеграм-канала «Звездач» поинтересовался у дизайнера Полины Сосниной-Семерниковой, в какую сумму Анне Седоковой обошлось оформление праздника. По словам специалиста, только на шарики, фигурки, блестящую фотозону, подиум и монтаж декораций артистке пришлось истратить примерно 350 тысяч рублей.

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* Запрещённая в России социальная сеть
#дети
#ребёнок
#футбол
#день рождения
#певица
Жена Александра Цекало представила смелую фотосессию с обнаженной грудью
01 мая 2025, 08:00

Дарина Эрвин (Фото: Instagram* @darina.ervin)

Актриса и художница Дарина Эрвин, супруга Александра Цекало, удивила поклонников новой фотосессией, в которой она позировала без одежды. В своих эстетичных кадрах Дарина не просто демонстрирует тело, а делает смелое заявление о своей уязвимости и уверенности. Об этом пишет «‎Voice».
На первом снимке Эрвин показала открытую спину и обнаженную грудь, акцентируя внимание на жесте и взгляде, которые передают уверенность. Вторая фотография запечатлела момент полуулыбки и плавного движения тела, вызывая ассоциации с глянцевыми хрониками 90-х.

В качестве наряда Дарина выбрала полупрозрачный комплект нижнего белья с меховым лифом, который подчеркивает её стиль и эстетику. Третий кадр стал настоящим визуальным этюдом: на фоне дневного света актриса сидит, обняв ноги, создавая атмосферу интимности и тишины.

«Я боюсь идти в художественный музей, потому что вдруг они решат оставить меня у себя», — отметила в подписи к галерее Дарина.

Новые фотографии уже привлекли внимание поклонников и критиков, подчеркивая творческий подход актрисы к самовыражению.

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«Будто бы я себя искусствено старю»: Розу Сябитову задела критика Ларисы Гузеевой
На теле-шоу «Давай поженимся!» Гузеева раскритиковала внешний вид Сябитовой
01 мая 2025, 07:57

Роза Сябитова (Кадр из видео: Телеграм @syabitova_r)

Программа «Давай поженимся!» выходит на первом канале уже 17 лет, а её бессменными ведущими являются Роза Сябитова и Лариса Гузеева. Недавно актриса довольно критично прокомментировала стиль одежды и внешнего вида своей партнёрши по эфиру.
Сябитова опубликовала в социальных сетях снимок, сделанный в студии. Она надела на съёмки передачи белое платье с цветочным принтом. Образ дополнил широкий отложной розовый воротник. Стилисты сделали розе пышную укладку, украсив короткие каштановые волосы розовым платком. Также телеведущей сделали яркий макияж с акцентом на розовую помаду.

«Нацепила на себя маску бабушки», — не одобрила новый стиль своей соведущей Лариса Гузеева.

Роза не согласилась со своей партнёршей и коллегой, слова которой явно задели сваху. В своём телеграм-канале она предложила зрителям и подписчикам оценить данную ситуацию и определить, кто прав.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые считают, что Сябитова прекрасно выглядит и одевается со вкусом. Другие утверждают, что Гузеева права, а одежда Розы украшена слишком большим количеством аксессуаров, от которых «глаза разбегаются». Другие в целом согласны с Ларисой, но считают, что настоящая сваха как раз и должна выглядеть «некой возрастной дамой», которая вызывает безусловное доверие.

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«У меня свой путь»: звезда «Слово пацана» Анна Пересильд призналась, почему не пускает родителей на съемки
01 мая 2025, 05:01

Анна Пересильд (Фото: Телеграм @officialannaperesild)

Анна Пересильд является дочерью известных родителей. Ее мать Юлия стала одной из главных звезд российского кинематографа. Отец Алексей Учитель режиссер ряда картин и лауреат премий. Успех юной Анны часто объясняют ее известными родственниками, но подросток признается, что всего хочет добиться сама.
Это же подтверждают и родители звезды сериала «Слово пацана». Как оказалось, Анна даже не пускает родителей на съемочную площадку. Это она объясняет так:

«Мама очень сильный энергетический человек. В момент, когда она входит на площадку, люди начинают переживать. Поэтому ни папу, ни маму я никогда не приглашаю», — цитирует актрису Starhit.

Быть дочкой известных родителей Анне нелегко. Несмотря на ее возможности, Пересильд заверяет, что всего хочет добиться сама. У нее свой путь, по которому она хочет пройти без помощи родственников. При этом публика все равно сравнивает Анну с мамой Юлией.

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«Естественно, я чувствую большую ответственность. Я в любом случае продолжаю то, что начала мама. Нас в этом смысле надо разделять. Потому что у меня свой путь, у мамы — свой. Я вообще не собираюсь с мамой соревноваться. И ни с кем не собираюсь соревноваться. У меня свой путь», — заявила Анна.

Несмотря на юный возраст, публика уже активно следит за личной жизнью актрисы. Раньше она была в отношениях с партнером по «Слово пацана» Ярославом Могильниковым, но пара рассталась в конце прошлого года. При этом в январе Анну начали замечать в компании с 19-летним исполнителем Ваней Дмитриенко. Уже в апреле они держались за руки на премии VOICE.

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Украинские спецслужбы разберут клип певицы Валерии для установки локации съемок
01 мая 2025, 02:35

Валерия Перфилова (Фото: Telegram/valeriyaofficial)

Украинский Минкульт обратился в СБУ с просьбой проверить клип российской певицы Валерии для установки места локации съемок. Об этом сообщают украинские СМИ.
Поводом для жалобы стала песня Валерии «С чего начинается Родина». В клипе к треку певица находится на фоне разрушенных зданий.

«Глава Минкульта Николай Точицкий обратился в СБУ из-за клипа Валерии. Он просит украинские спецслужбы установить локацию съемок», — говорится в сообщении украинского издания.

Уточняется, что Точинский заподозрил Валерию в незаконном пересечении границы Украины. На данный момент певице запрещен въезд в страну.

При этом в российских СМИ появилась информация о том, что Валерия поет на фоне павильонов, которые воссоздают Брестскую крепость. Локация места находится в Троицком административном округе Москвы.

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#певица
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#информация
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Сотня Сергея Лазарева выбрала неожиданного победителя шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»
Победителем шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» стали два коллектива
01 мая 2025, 01:24

Фото: iStock/Berezko

На телеканале «Россия» показали финал одного из самых непредсказуемых вокальных шоу страны «Ну-ка, все вместе! Хором!». Сотня Сергея Лазарева приняла неожиданное решение и назвала победителем сразу два коллектива.
Главный приз в размере пяти миллионов рублей получат Хор русской песни Владимирского областного музыкального колледжа им. А. П. Бородина и «Капелла Дмитрия Железнова» из Казани, а также Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального Университета из Екатеринбурга. Оба коллектива набрали одинаковое количество очков в финале. Их выступления были оценены в 99 баллов.

«Мы, собственно, и не ставили перед собой задачу победить. Главной задачей было показать себя с наилучшей стороны и пройти в баттл. Для чего? А для того, чтобы целых четыре сложнейших хоровых композиции в а капельном, истинно хоровом исполнении, прозвучали на федеральном канале! Память на всю жизнь! Радость и ликование!» — комментирует свою победу руководитель хора из Екатеринбурга Светлана Долниковская.

Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»
Стал известен победитель 13 сезона шоу «Голос»

Глава сотни проекта Сергей Лазарев поблагодарил участников и признался, что каждое из выступлений заслуживало 100 баллов. К тому же артист обратился с критикой к жюри, которых назвал скупыми на оценки.

«Вы потрясающие! Огромное вам спасибо, дорогие коллективы, кто принимал участие! Вы делаете великое дело, вы прославляете хоровое искусство и делаете это блестяще», — с восторгом о сезоне отзывается Лазарев.

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