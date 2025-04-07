«Жениться пока не хочу»: Сын Яковлевой удивил своими словами гостей шоу «Звезды сошлись»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Впервые за долгое время сын Елены Яковлевой показался на публике. Денис Шальных рассказал о своей жизни гостям шоу «Звезды сошлись».
Денис отметил, что живет в квартире, которая досталась ему от бабушки, работает барбером. Он живет один и ухаживает за домашними питомцами. Ни о свадьбе, ни о детях молодой человек не задумывается.
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Я ни в чём не нуждаюсь. Всё, что мне нужно, — это обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырём котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу, — рассказал Денис.Его слова вызвали непонимание звезды Comedy Woman Надежды Ангарской. Её удивило, что Денис не ставит перед собой большие цели.
«Я до сих пор живу в съемной квартире. Гастролирую, у меня по десять спектаклей, у меня есть еще корпоративчики. Куда зовут, мы везде идем. А ты просто… и четыре кота. Ты меня убил, конечно. Вот в чем разница», — ответила Денису Ангарская.Но другая гостья шоу Дарья Донцова поддержала молодого человека, заявив, что он поступает правильно, выбирая чем и когда заниматься.
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Дарья Филинова