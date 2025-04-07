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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Жениться пока не хочу»: Сын Яковлевой удивил своими словами гостей шоу «Звезды сошлись»

«Жениться пока не хочу»: Сын Яковлевой удивил своими словами гостей шоу «Звезды сошлись»

Сын Яковлевой рассказал о планах на свадьбу и рождение детей
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Впервые за долгое время сын Елены Яковлевой показался на публике. Денис Шальных рассказал о своей жизни гостям шоу «Звезды сошлись».
Денис отметил, что живет в квартире, которая досталась ему от бабушки, работает барбером. Он живет один и ухаживает за домашними питомцами. Ни о свадьбе, ни о детях молодой человек не задумывается.

Я ни в чём не нуждаюсь. Всё, что мне нужно, — это обеспечивать себя, платить за квартиру и покупать корм четырём котам. Планирую расширяться только в плане качества мышечной массы. Жениться пока не хочу, — рассказал Денис.
Его слова вызвали непонимание звезды Comedy Woman Надежды Ангарской. Её удивило, что Денис не ставит перед собой большие цели.

«Я до сих пор живу в съемной квартире. Гастролирую, у меня по десять спектаклей, у меня есть еще корпоративчики. Куда зовут, мы везде идем. А ты просто… и четыре кота. Ты меня убил, конечно. Вот в чем разница», — ответила Денису Ангарская.
Но другая гостья шоу Дарья Донцова поддержала молодого человека, заявив, что он поступает правильно, выбирая чем и когда заниматься.

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#звёзды
#шоу
Стала известна сумма многомиллионной прибыли Гарика Харламова
Прибыль кинокомпании Гарика Харламова составила более полумиллиарда
07 апреля 2025, 15:23

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Выручка кинокомпании, основанной Гариком Харламовым превысила полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным источника, в конце 2023 года комик зарегистрировал компанию ООО «Комэкс», специализирующуюся на производстве фильмов и телепередач. Как утверждает канал, за первый год работы проект принес 647 миллионов рублей выручки, при этом чистая прибыль составила 7,2 миллиона.

Сам Харламов публично не комментировал информацию о новом бизнесе.

Напомним, что в конце 2024 года он закрыл свой предыдущий проект — сервис по доставке еды.

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#звёзды
#шоу
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«Очень милые зайчики там все»: участники группы «Город 312» о выступлениях в российских тюрьмах
Солисты группы «Город 312» рассказали о концертах в российских тюрьмах
07 апреля 2025, 15:22

Группа «Город 312» (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Солисты музыкальной группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о выступлениях в российских тюрьмах.
Недавно артисты посетили колонию для несовершеннолетних. Музыканты отметили, что люди в местах лишения свободы нуждаются в поддержке. Макарова также добавила, что девочки в возрасте 14-15 лет, которые совершили «ужасные вещи», имеют шанс наладить жизнь после выхода из тюрьмы.

«Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом», – отметила солистка группы в беседе с Пятым каналом.
Макарова добавила, что группа «Город 312» выступает в российских тюрьмах уже более 20 лет.

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Михаил Полицеймако: несложившийся брак, измены и четверо детей. Почему его брошенный сын выбрал жизнь в семье отца?
07 апреля 2025, 15:18

Михаил Полицеймако (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)

Сегодня, 7 апреля, свой 49-й день рождения отмечает Михаил Полицеймако — актёр театра и кино, певец, телеведущий. Зрители знают его по ролям в фильмах «ДМБ», «Записки экспедитора Тайной канцелярии» и «Биомеханика Мейерхольда».
Он также был ведущим программы «Утро на НТВ» и участником популярного шоу «Большая разница». О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».


Детство артиста


Михаил Полицеймако, родившийся 7 апреля 1976 года в Москве, является представителем семьи, глубоко укоренившейся в мире искусства. Его отец, Семён Фарада, известный актер, а мать, Марина Полицеймако, также посвятила свою жизнь сцене.

Важно отметить, что актерская династия не ограничивается только родителями Михаила. Дедушка по материнской линии, Виталий Полицеймако, был заметной фигурой в советском театре и кино, обладателем Сталинской премии третьей степени и звания народного артиста СССР. Его бабушка, Евгения Фиш, оставила свой след в истории театра как актриса Ленинградского Нового театра и первой партнерши знаменитого эстрадного исполнителя Александра Менакера.

Хотя в детстве Михаил не проявлял интереса к творчеству, он всё же получил музыкальное образование. В школе он учился в математическом классе, а в музыкальной школе осваивал фортепиано. Кроме того, он самостоятельно изучал аккорды на гитаре и с удовольствием играл в футбол, несмотря на свой лишний вес.

Начало творческого пути


Михаил Полицеймако (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)

Несмотря на равнодушие к актерской профессии, Полицеймако рано начал сниматься в кино. Первый раз Михаил появился в эпизоде детского фильма «Что такое Ералаш?», вышедшем в 1986 году. После были эпизоды в лентах «Детство Тёмы» и «Болотная Street, или Средство против секса». Природный талант ребенка был налицо, и к концу окончания школы мама посоветовала Михаилу поступать в театральный, а он не стал противиться.

Документы были поданы во все театральные вузы столицы, и везде талант Полицеймако был отмечен, кроме Щепкинского училища. По итогу Михаил стал студентом ГИТИСа и успешно его окончил в 1997 году.

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Личная жизнь


Михаил и Лариса Полицеймако с дочерьми Эмилией, Софией и Марией (Фото: Instagram*@mikhailpolitseimako)

Первой супругой Михаила Полицеймако стала Ольга Лысак. Пара познакомилась еще в институте, а после работали вместе в молодежном театре. Брак просуществовал пару лет, а когда 2001 году в семье появился сын Никита и вовсе не выдержал. Михаил покинул семью, когда его сыну было всего три месяца. Он снял отдельное жильё, а жену и ребёнка оставил со своими родителями.

Как потом выяснилось, актер во время беременности увлекся актрисой Ларисой Муратовой. Михаил больше не мог разрываться между семьей и любимой женщиной и когда появились возможность все рассказал жене и подал на развод.

Второй брак Полицеймако заключил только в 2005 году. До этого времени актер купил квартиру бывшей жене и сыну, куда они впоследствии перебрались, а Михаил с новой семьей вернулся к родителям. В 2007 у пары родилась дочка Эмилия, а после в 2010 София и спустя 10 лет Мария. Артист рассказывал, что его переполняет радость, когда он возвращается домой и встречает свою большую семью.

Сын решил жить с отцом


Никита Полицеймако (Фото: Instagram*@nickpolicemako)

Когда Никите исполнилось 14 лет, он изъявил желание жить в семье отца. Мальчик устал от постоянных негативных высказываний в адрес Михаила и запретов на общение со стороны матери. Кроме того мама активно устраивала личную жизнь, а парню не нравился образ жизни матери и постоянный поток мужчин в их доме.

В новой же семье он чувствовал любовь и заботу от всех членов семьи. Сейчас Никите 23 года, он уже живет самостоятельно, выпустился из Щукинского театрального училища и, как отец, строит актерскую карьеру.

Михаил Полицеймако сейчас


Полицеймако продолжает творческую деятельность. Он играет в спектаклях «Маленькие комедии», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «День радио», «Доктор знает всё», «Ищу мужа», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».

Фильмография артиста, насчитывающая уже более 160 работ, активно пополняется. В 2024 году он сыграл в лентах «СуперИвановы-2» и «Руки вверх». В этом году в производстве находится лента «По-братски».

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«Очаровашка!»: Проскурякова показала поклонникам талант дочери от Николаева
Дочь Николаева и Проскуряковой исполнила песню Куртуковой «Одного»
07 апреля 2025, 15:07

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В дочери Игоря Николаева просыпаются музыкальные способности. Жена певца Юлия Проскурякова опубликовала в личном блоге видео с девочкой.
В этом году дочери Николаева и Проскуряковой исполняется всего 10 лет, однако она уже показывает успехи в творчестве, радуя своих родителей.

«Вчера Никуся удивила меня песней Татьяны Куртуковой «Одного». Пели поздним вечерком мы с Никусиком вдвоём. Всем хорошего дня», – написала Проскурякова под видео.
Пользователи Сети умилились роликом и отметили, что Ника растёт копией мамы. В лице девочки прослеживаются мягкие черты Юлии. А вот талантом наследница точно пошла в отца, добавили поклонники.

«Очаровашка! А голос-то какой звонкий. Настоящий ручеёк», «Хорошая девочка. Гордость родителей!», «Чудесная и очень талантливая», «Растёт будущая звёздочка», «Очаровательный ребёнок. Как хочется, чтобы Ника оставалась такой скромной, а слава родителей её не коснулась», – написали фанаты в комментариях.
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«Я поднял на уши весь мир»: Киркоров купил часы от Rolex с изображением памятника Родины-матери
Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы в ВОВ
07 апреля 2025, 14:57

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров похвастался новыми часами от Rolex, посвященными 80-летию победы над фашистами, с изображением памятника «Родина-мать зовет!».
Киркоров пришел в гости к давней подруге Виктории Шеляговой, которой продемонстрировал эксклюзивные часы от Rolex с изображением памятника «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде. Часы из лимитированной коллекции были упакованы в подарочную коробку, украшенную георгиевской лентой.

По словам Киркорова, таких часов выпущено всего 80 штук.

«Это сенсация этой недели! Rolex выпустили коллаборацию, посвященную Дню великой Победы. Я увидел в соцсетях, что такие часы вышли. Это в пятницу вышло, сегодня они у меня! Я поднял на уши весь мир. И за сутки мне их раздобыли. Теперь это мои любимые часы», —пояснил Филипп.

Он также добавил, что его отец Бедрос очень чтил праздник Великой Победы, как и вся семья певца.

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