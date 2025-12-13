Адвокат Лурье сделала новое заявление о Ларисе Долиной

13 декабря 2025, 16:15

Лурье: Долина за все время ни разу не связывалась

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина не связалась с Полиной Лурье после обещания вернуть деньги. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры, передает aif.ru.