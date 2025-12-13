Адвокат Лурье сделала новое заявление о Ларисе Долиной
Певица Лариса Долина не связалась с Полиной Лурье после обещания вернуть деньги. Об этом сообщила адвокат Светлана Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры, передает aif.ru.
Адвокат также выразила сомнения в искренности артистки, подчеркнув, что та появилась на передаче только тогда, когда дело приобрело широкую известность.
Конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства были переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.
