Захарова назвала дело Долиной почвой для раскола российского общества и дестабилизации страны

13 декабря 2025, 00:16

Захарова: Недруги РФ могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что недобросовестные силы могут использовать дело певицы Ларисы Долиной для раскола российского общества. Ее слова передает ТАСС.





Захарова объяснила, что противники России, потерпев неудачу в попытках «погасить» страну на международной арене, теперь ищут способы стравить людей внутри нее.





«Очевидно, они (...) понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала она.

SHOT: Охранники Ларисы Долиной напали на журналистов в Наро-Фоминске — видео

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

«Нет никаких сомнений, что Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом», — заключила она.