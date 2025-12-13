Захарова назвала дело Долиной почвой для раскола российского общества и дестабилизации страны
Захарова: Недруги РФ могут использовать дело Долиной, чтобы рассорить россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что недобросовестные силы могут использовать дело певицы Ларисы Долиной для раскола российского общества. Ее слова передает ТАСС.
Захарова объяснила, что противники России, потерпев неудачу в попытках «погасить» страну на международной арене, теперь ищут способы стравить людей внутри нее.
«Очевидно, они (...) понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала она.
SHOT: Охранники Ларисы Долиной напали на журналистов в Наро-Фоминске — видео
По мнению официального представителя МИД РФ, история с квартирной сделкой российской певицы Ларисой Долиной вызвала широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает болезненные для многих темы недвижимости и честного труда. Однако это также делает ее удобным инструментом для манипуляций.
Захарова подчеркнула, что на фоне ведущейся против России гибридной войны подобные случаи становятся частью общей стратегии по дестабилизации общества.
«Нет никаких сомнений, что Верховный суд со всей серьезностью подойдет к рассмотрению этого вопроса, потому что это случай не единичный и порожденный был не только этим кейсом», — заключила она.Напомним, что Долина стала жертвой аферистов, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы. Суд восстановил право собственности звезды на недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье без денег и без жилья. Женщина обратилась в Верховный суд.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Долина не сможет восстановить свою репутацию до конца жизни. Сегодня она, с его точки зрения, воспринимается не как символ эстрады, а как «злая и омерзительная дама».