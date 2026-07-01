Стала известна зарплата Елены Блиновской в колонии
Елена Блиновская, ранее зарабатывавшая около 100 млн рублей в месяц, сейчас работает швеей во Владимирской колонии и получает 6700 рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Как утверждает источник, в феврале доход блогерши снизился до 2900 рублей. Причиной стала болезнь, из-за нее женщина не смогла отработать весь месяц. За шесть месяцев работы в колонии она, по этим сведениям, заработала примерно 36 тысяч рублей.
При этом в декабре 2025 года Блиновской пришел имущественный налог на 267 тысяч рублей, хотя ее активы конфисковали. Из этой суммы 97 тысяч рублей начислили за автомобиль Lamborghini Urus. Полностью закрыть задолженность блогерша пока не смогла. Сейчас, с учетом пеней и частичного погашения, просроченный долг составляет 197 тысяч рублей.
Блиновская получила широкую известность как автор «Марафона желаний» и одна из самых популярных блогерш в России. На протяжении нескольких лет она выстраивала вокруг своего имени крупный инфобизнес, продавая обучающие курсы и мотивационные программы, что принесло ей многомиллионные доходы и широкую аудиторию.
Весной 2023 года против Блиновской возбудили уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. С тех пор ее финансовое положение и образ жизни кардинально изменились: вместо роскошных поездок, дорогих автомобилей и публичных выступлений она отбывает наказание в колонии и работает на производстве.
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