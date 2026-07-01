Стала известна зарплата Елены Блиновской в колонии

01 июля 2026, 08:26

В колонии Елена Блиновская получает меньше 7 тысяч рублей в месяц

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Елена Блиновская, ранее зарабатывавшая около 100 млн рублей в месяц, сейчас работает швеей во Владимирской колонии и получает 6700 рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.