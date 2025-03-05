Стала известной в 32, бросила мужа и разрушила чужую семью — карьера и личная драма актрисы Алёны Бабенко

Об актрисе Алёне Бабенко заговорили после того, как она исполнила главную роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры». Уехав из родного Кемерова вместе с мужем — режиссёром Виталием Бабенко, она круто изменила свою жизнь — посвятила себя актёрскому ремеслу. О карьере актрисы и её личной жизни читайте в материале «Радио 1».