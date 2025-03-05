Стала известной в 32, бросила мужа и разрушила чужую семью — карьера и личная драма актрисы Алёны Бабенко

Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)
Об актрисе Алёне Бабенко заговорили после того, как она исполнила главную роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры». Уехав из родного Кемерова вместе с мужем — режиссёром Виталием Бабенко, она круто изменила свою жизнь — посвятила себя актёрскому ремеслу. О карьере актрисы и её личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Творческий путь
Ещё в студенческие годы Алёна Бабенко проявляла интерес к актёрству: она играла в Студенческом театре эстрадных миниатюр «Эстус». Стоит отметить, что артистка должна была связать свою жизнь с миром прикладной математики и кибернетики — именно эти дисциплины она изучала в Томском государственном университете.
После того как Алёна вместе с мужем приехала в Москву, она занималась воспитанием сына Никиты, вела домашнее хозяйство, не работала и не училась.
Бабенко всё время соприкасалась с творческой средой из-за супруга-режиссёра, встречи с его друзьями и знакомыми повлияли на её решение: Алёна поступает во ВГИК, на курс Анатолия Ромашина.
Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)
В 27 лет Алёна Бабенко дебютирует в кино: она получила незначительные роли в сериале «Каменская» и короткометражном фильме «Как я провёл лето», потом ещё достаточно долго не могла дождаться интересных предложений. Наконец, через три года после окончания вуза (2000 год) ей доверили сразу главные роли в картинах «Подари мне жизнь» и «Водитель для Веры». С тех пор она стала сниматься очень много, вот некоторые фильмы с её участием: «Уходящая натура» (сериал), «Экипаж», «Скажи правду», «Семья по правилам и без» (сериал), «Молодёжка. Новая смена» (сериал).
«Трагедия» в жизни Бабенко
После 17 лет совместной жизни актриса решается уйти из семьи, так как полюбила другого мужчину, правда, он был женат. Развод родителей очень сильно переживал сын Алёны Никита, на какое-то время даже прекратил общаться с ней. Бабенко и не думала отрицать своей вины.
«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой. Такая трагедия была в жизни. Просто невозможно быть вместе. Сын тяжело переживал, на полгода замкнулся в себе, но всё же смирился, принял мой выбор», — делилась своими переживаниями актриса.В 2011 году Алёна вышла замуж за бизнесмена, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуарда Субоча — за того самого мужчину, из-за которого она развелась с предыдущем мужем. Алёна и Эдуард обвенчались в небольшом деревянном храме за 300 километров от Москвы, на церемонии присутствовали только близкие. Артистке нелегко дался этот шаг, она надеялась, что всё само собой разрешится.
Алёна Бабенко (Фото: Телеграм, @alena_babenko)
«Эдик несколько раз звал меня замуж, но я не сразу согласилась. Не знала, что делать, ведь после первого брака у меня было чувство вины, я считала себя разрушителем», — признавалась Бабенко.Постепенно жизнь налаживалась, с сыном удалось помириться. Никита поступил во ВГИК, на операторский факультет, потом женился. В 43 года Алёна Бабенко стала бабушкой — у её сына родился внук Теодор.
Как сейчас складывается жизнь Алёны Бабенко
Актриса, по её словам, безмерно счастлива: у неё любимый муж, обожаемый сын и внук, с которыми она так любит проводить время.
Что касается карьеры, Алёну Бабенко в скором времени можно будет увидеть в картинах «Моя Африка» и «Маргарита». Кроме того, артистка уже 17 лет играет в театре «Современник» — в спектаклях «Три сестры», «Враги. История любви», «Житие Фёдора Михайловича», «Это моя жизнь», «Пигмалион», «Время женщин», «Осенняя соната», «Интуиция».
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