«Золотая клетка» с «колбасным королем»: Долги, абьюз и предательство супруга. Как обстоят дела у певицы Анжелики Агурбаш?

Анжелика Агурбаш (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Анжелика Агурбаш, певица с эффектной внешностью и запоминающимся голосом, завоевала популярность благодаря своим хитам, таким как «Река», «Я буду жить для тебя» и «Две Тени».
Ее жизнь казалась идеальной: успешная карьера, счастливый брак с «колбасным королем» Николаем Агурбашем и трое детей. Однако за этой волшебной картиной скрывались серьезные проблемы. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
В 2019 году произошло значимое событие в жизни певицы — она была принята в Общественную палату Одинцовского округа. Даже во время пандемии коронавируса Анжелика продолжала свою работу, поддерживая волонтерское движение.
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Мечта о счастливом бракеВыходя замуж за Николая, Анжелика надеялась на стабильность и счастье. Супруги даже обвенчались в церкви, что подчеркивало силу их чувств. В 2004 году у них родился общий сын Анастас, который, казалось, еще больше укрепил их союз. Однако через восемь лет совместной жизни их отношения начали трещать по швам.
Скандал и абьюзРазвод Анжелики и Николая стал предметом обсуждения для СМИ, которые пытались выяснить причины их расставания. Вскоре стало известно, что за фасадом идеального брака скрывался настоящий кошмар: Анжелика переживала моральный абьюз со стороны мужа. Она осознала, что больше не может оставаться в «золотой клетке», и приняла трудное решение покинуть Николая вместе с детьми.
Последствия разводаПосле разрыва отношений с мужем певица столкнулась с финансовыми трудностями. Николай перестал поддерживать семью, не оплачивая школу для сына Анастаса. Это стало тяжелым ударом для Анжелики и ее детей. Более того, она оказалась в долгах на миллионы рублей, которые было крайне сложно выплатить.
Знаменитость сейчасЗнаменитость активно занимается благотворительной деятельностью, участвуя в акциях и концертах, направленных на сбор средств для помощи нуждающимся. Она сотрудничает с фондами «Глазами ребенка» и «Спешите делать добро!».
В 2019 году произошло значимое событие в жизни певицы — она была принята в Общественную палату Одинцовского округа. Даже во время пандемии коронавируса Анжелика продолжала свою работу, поддерживая волонтерское движение.
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Дарья Осипова