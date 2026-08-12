Защита Лерчек требует отменить приговор за отсутствием состава преступления
Адвокаты блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) просят отменить приговор по делу о 250 млн рублей. Об этом РЕН ТВ сообщил участник процесса.
Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалиной 31 июля. Суд назначил ей пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей. Адвокаты девушки намерены оспорить вынесенный приговор.
Защита Лерчек уже подала апелляционную жалобу на решение Гагаринского суда Москвы. Представители Валерии просят отменить решение суда и полностью оправдать обвиняемую за отсутствием состава преступления.
Прокуратура тоже не согласилась с этим обвинительным заключением и обжаловала его. Изначально государственное обвинение требовало для Чекалиной шесть лет условного срока и штраф в 1,2 миллиарда рублей.
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