«Переставляли с тумбы вещи»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали о привидениях на их свадьбе

Паранормальные явления всегда будоражили умы общественности и становились причиной множества споров. Тем, кто не верит в сверхъестественное, нужны доказательства. Музыканты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков признались, что встречали призраков и поделились историей о привидениях на их свадьбе.