«Переставляли с тумбы вещи»: Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали о привидениях на их свадьбе

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: «ВК»/Юлия Ковальчук)
Паранормальные явления всегда будоражили умы общественности и становились причиной множества споров. Тем, кто не верит в сверхъестественное, нужны доказательства. Музыканты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков признались, что встречали призраков и поделились историей о привидениях на их свадьбе.
По словам артистов, загадочные явления происходили во время торжества в Испании. При чем необъяснимое происходило с молодоженами и их гостями в течение нескольких дней.
Как оказалось, свадьба Чумакова и Юлии была сыграна на вилле. После вышеописанных событий супруги узнали, что бывшая владелица дома умерла именно на кухне, где и была встреча с паранормальным. При этом если Ковальчук испытывает интерес к сверхъестественному, то Алексея необъяснимое пугает.
Как рассказал Чумаков, когда он жил с родителями, их дом располагался на месте кладбища самоубийц в Самарканде. Певец уверяет, что там с ним регулярно происходили пугающие приключения. Алексей верит во все паранормальное и не считает это плодом воображения.
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«У кого-то переставляли с тумбы вещи. Там не было ни уборщиц, никого. У кого-то открывались окна, которые человек специально закрывал. Потом мы все вместе сидели за общим столом, тут падает связка ключей, шаги, мы приходим — никого нет. То есть это была такая череда разных событий» — приводит слова Ковальчук 5-tv.
Как оказалось, свадьба Чумакова и Юлии была сыграна на вилле. После вышеописанных событий супруги узнали, что бывшая владелица дома умерла именно на кухне, где и была встреча с паранормальным. При этом если Ковальчук испытывает интерес к сверхъестественному, то Алексея необъяснимое пугает.
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Как рассказал Чумаков, когда он жил с родителями, их дом располагался на месте кладбища самоубийц в Самарканде. Певец уверяет, что там с ним регулярно происходили пугающие приключения. Алексей верит во все паранормальное и не считает это плодом воображения.
«В этом доме творилось всякое. Мы еле-еле оттуда съехали. И родители, и брат видели. Неприятные ощущения. Мне кажется, в любом вместе, где имеет место какая-то странная энергия, она все равно так или иначе вылезает наружу», — поделился Чумаков.
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Иван Мусатов