«Стала всё игнорировать»: Алёна Блин высказалась о несостоявшемся интервью с Ларисой Долиной
Алёна Блин заявила, что Лариса Долина жёстко контролирует вопросы для интервью
Журналистка и блогер Алёна Блин рассказала, что неоднократно пыталась пригласить Ларису Долину на интервью, однако каждый раз сталкивалась с жёсткими условиями со стороны артистки. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По её словам, певица заранее требует предоставить полный список вопросов для согласования.
Алёна отметила, что Долина может отказаться от участия в интервью, если какой-либо из вопросов ей не нравится. Журналистка подчеркнула, что такое поведение говорит о нежелании артистки открыто обсуждать определённые темы.
«Вот насколько она не готова открыть говорить, насколько она избегает каких-то тем. Я думаю, сыграло роль как раз её отношение к тому, что произошло — что она просто стала все игнорировать», — заявила Алёна Блин.По мнению журналистки, подобная закрытость и стремление к полному контролю над диалогом стали одной из причин, по которой интервью так и не состоялось.