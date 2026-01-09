«Стала всё игнорировать»: Алёна Блин высказалась о несостоявшемся интервью с Ларисой Долиной

09 января 2026, 18:18

Алёна Блин заявила, что Лариса Долина жёстко контролирует вопросы для интервью

Алёна Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Журналистка и блогер Алёна Блин рассказала, что неоднократно пыталась пригласить Ларису Долину на интервью, однако каждый раз сталкивалась с жёсткими условиями со стороны артистки. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По её словам, певица заранее требует предоставить полный список вопросов для согласования.



Алёна отметила, что Долина может отказаться от участия в интервью, если какой-либо из вопросов ей не нравится. Журналистка подчеркнула, что такое поведение говорит о нежелании артистки открыто обсуждать определённые темы.





«Вот насколько она не готова открыть говорить, насколько она избегает каких-то тем. Я думаю, сыграло роль как раз её отношение к тому, что произошло — что она просто стала все игнорировать», — заявила Алёна Блин.