«Стали громко говорить»: Савичева высказалась о скандале на «Жаре»

27 июня 2026, 18:36

Юлия Савичева ответила Алёне Водонаевой после критики «грязного» платья

Юлия Савичева (Фото: Instagram* / @yuliasavicheva)

Юлия Савичева впервые прокомментировала в шоу «Да-да, Нет-нет» критику Алёны Водонаевой, которая после премии «Жара» публично высказалась о её образе. Певица объяснила, что платье вовсе не было грязным, а пятна появились из-за крашеного сахарного сиропа.





По словам артистки, во время мероприятия её наряд случайно облили сиропом, однако на красную дорожку попало всего несколько капель. Савичева уверена, что ситуация не выглядела настолько критично, как её представили в соцсетях.



Певица также призналась, что слышала реакцию Водонаевой, но считает, что телеведущая воспользовалась вирусным моментом, чтобы привлечь к себе внимание.





«Она ведь постоянно шла рядом со мной. Но сделала она эти глаза, только когда все камеры были направлены на меня и на неё. Мне всё равно, что там для неё это значит, не значит, но про Водонаеву стали громко говорить в связке со мной», — высказалась Савичева.