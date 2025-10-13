«Маленькая была в истерике просто»: Егор Крид довел до слез 9-летнюю дочь Ксении Бородиной на концерте
Певиц Егор Крид довел девятилетнюю дочь телеведущей Ксении Бородиной до слез во время своего сольного концерта в Санкт-Петербурге. Девочку переполнили эмоции, когда она смотрела выступление кумира. Об этом ее звёздная мама рассказала в своём Telegram-канале.
Напомним, что у Ксении Бородиной два ребенка: Маруся, родившаяся в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, и Теона, появившаяся на свет в 2015 году от Курбана Омарова. Сейчас телеведущая счастлива в браке с Николаем Сердюковым.
Ранее Тея пропустила выступление певца в Москве, поэтому отправилась с семьей посмотреть шоу Крида в Питер. Девочка надеялась спеть с кумиром дуэтом — он приглашает на сцену некоторых поклонниц во время песни «Папина дочка».
Тея даже нарисовала плакат, однако в число счастливчиков не попала.
«Как вы понимаете, совместная песня не состоялась — растёкшаяся тушь говорит сама за себя», — со смехом отметила Бородина.Она добавила, что благодаря «истерике» Теоны смогла наблюдать замечательную сцену: Маруся активно подбадривала младшую сестру. Обнимала девочку, пела вместе с ней и тепло целовала. Ксению очень обрадовало такое проявление семейной любви.
«Я сидела и любовалась, как она весь концерт успокаивала свою сестренку, что ту не выбрал Егор... Невероятная старшая сестра!», — поделилась телеведущая.В сентябре Бородина рассказывала, как ее однажды испугала картонная фигура Крида в полный рост у спальни Теоны. Рост «живого кумира» составлял 185 сантиметров.