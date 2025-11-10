Стали известны детали отношений Киркорова с Чеботиной и Овсянниковой
Отношения Киркорова и Чеботиной обострились на фоне появления Овсянниковой
В окружении Филиппа Киркорова сообщили о напряжённых отношениях певца с Люсей Чеботиной. Как сообщает издание «Страсти», Чеботина ревнует его к Марго Овсянниковой.
Люся пытается вернуть расположение Киркорова и даже предлагала помочь с гардеробом его дочери, но певец отклонил это предложение.
«Люся сидит с такими грустными коровьими глазами, когда Филипп разговаривает с Марго... Он её держит на расстоянии, это заискивание его немного смешит и раздражает», — заявил источник.В окружении артиста рассказали, что Киркоров по-разному воспринимает обеих женщин. Марго Овсянникова обладает связями, её хорошо принимают в компании, и она уверена в себе.
«Люся же всё время страдает по этому поводу, даже пробовала немножко, по-женски, критиковать Марго, но Филипп это пресекал», — заявил инсайдер.Филипп Киркоров не комментирует эти слухи.