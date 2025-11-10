Стали известны детали отношений Киркорова с Чеботиной и Овсянниковой

10 ноября 2025, 15:58

Отношения Киркорова и Чеботиной обострились на фоне появления Овсянниковой

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

В окружении Филиппа Киркорова сообщили о напряжённых отношениях певца с Люсей Чеботиной. Как сообщает издание «Страсти», Чеботина ревнует его к Марго Овсянниковой.





Люся пытается вернуть расположение Киркорова и даже предлагала помочь с гардеробом его дочери, но певец отклонил это предложение.

«Люся сидит с такими грустными коровьими глазами, когда Филипп разговаривает с Марго... Он её держит на расстоянии, это заискивание его немного смешит и раздражает», — заявил источник.

«Люся же всё время страдает по этому поводу, даже пробовала немножко, по-женски, критиковать Марго, но Филипп это пресекал», — заявил инсайдер.

