Стали известны подробности многомиллионного завещания Валентины Талызиной
Внучка Валентины Талызиной унаследует всё состояние звезды
Актриса Валентина Талызина, которая скончалась в июне 2025 года после борьбы с раком поджелудочной железы, составила завещание. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на родственников звезды.
Близкие артистки пояснили, что она оформила документ перед смертью. Согласно завещанию, всё имущество переходит её единственной внучке Анастасии.
«Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, всё организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — сообщил источник, близкий к семье Валентины.У Талызиной была квартира в Москве на Большой Никитской улице. Её стоимость может достигать 50 млн рублей и больше. Также артистка владела дачей в Кратово — эту недвижимость оценивают в 40–50 млн рублей.
Значительную часть наследства могут составлять интеллектуальные права. Речь идет о гонорарах из мультфильмов и правах на сценарий документального фильма о Бунине.