Стали известны подробности многомиллионного завещания Валентины Талызиной

16 сентября 2025, 17:55

Внучка Валентины Талызиной унаследует всё состояние звезды

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Актриса Валентина Талызина, которая скончалась в июне 2025 года после борьбы с раком поджелудочной железы, составила завещание. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на родственников звезды.





Близкие артистки пояснили, что она оформила документ перед смертью. Согласно завещанию, всё имущество переходит её единственной внучке Анастасии.

«Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, всё организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — сообщил источник, близкий к семье Валентины.