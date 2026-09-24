Раскрыто, кому достанется имущество покойного Сергея Соседова
Имущество музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова унаследует его мать, а не брат. Об этом заявил юрист Михаил Пирогов в беседе с NEWS.ru.
Специалист объяснил это очередностью наследования, а также уточнил, что такой порядок действует, если критик не оставил завещание. По его словам, к наследникам первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя. Первых двух категорий в случае с Соседовым нет, поэтому все имущество, включая московскую квартиру, авторские права и возможные доходы от телевизионной и журналистской деятельности, отойдет матери.
Старший брат относится ко второй очереди и по общему правилу не призывается к наследованию, пока есть хотя бы один наследник первой очереди. Пирогов добавил, что родственник телеведущего сможет получить наследство лишь в случае, если мать откажется от имущества, однако такой исход он считает маловероятным.
Юрист также напомнил, что авторские и исключительные права на произведения действуют 70 лет после смерти, поэтому мать Соседова сможет получать соответствующие отчисления.
Напомним, музыкальный критик скончался накануне утром.
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