Стали известны подробности регистрации брака Олеси Иванченко и Максима Зайца

29 июля 2026, 16:59

Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца в торговом центре

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко поделилась с подписчиками кадрами со своей регистрации брака с Максимом Зайцем. Молодожёны решили отказаться от традиционного формата свадьбы: без пышных нарядов, длинной церемонии и классических образов жениха и невесты.





Для официальной регистрации пара выбрала ЗАГС, расположенный прямо в торговом центре. Такой вариант молодожёны восприняли с юмором, а Максим не упустил возможности пошутить над необычным местом для важного события.





«Роспись у нас была в торговом центре. Это очень удобно, потому что есть фуд-корт и если что, можно оформить возврат», — пошутил комик.