Стали известны подробности регистрации брака Олеси Иванченко и Максима Зайца
Олеся Иванченко вышла замуж за Максима Зайца в торговом центре
Олеся Иванченко поделилась с подписчиками кадрами со своей регистрации брака с Максимом Зайцем. Молодожёны решили отказаться от традиционного формата свадьбы: без пышных нарядов, длинной церемонии и классических образов жениха и невесты.
Для официальной регистрации пара выбрала ЗАГС, расположенный прямо в торговом центре. Такой вариант молодожёны восприняли с юмором, а Максим не упустил возможности пошутить над необычным местом для важного события.
«Роспись у нас была в торговом центре. Это очень удобно, потому что есть фуд-корт и если что, можно оформить возврат», — пошутил комик.Судя по опубликованным кадрам, церемония прошла в камерной атмосфере без лишнего пафоса. Ранее Олеся уже рассказывала, что они с Максимом сознательно решили не превращать свадьбу в большое медийное событие, а хотели провести этот день спокойно, в кругу самых близких.
Поклонники оценили нестандартный подход пары и отметили, что именно такая простая и искренняя свадьба полностью соответствует их стилю и чувству юмора.