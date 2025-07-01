Максим Галкин* показал в Ватикане свой тяжелый характер

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Максим Галкин* взвесился на грузовых весах на Папской Железнодорожной станции в Ватикане. В своем блоге шоумен продемонстрировал свой «тяжелый характер».



Весы показали цифру в 90 кг.

«Ну, это вместе с очень тяжёлым характером», — подписал видео муж Аллы Пугачевой.

Подписчики стали гадать, какой рост у юмориста, знающие же отметили, что Галкин* относительно высокий и «видный» — 180 сантиметров.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* опубликовал честное фото в свой день рождения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Признан иноагентом на территории РФ
**Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова

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