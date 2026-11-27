27 ноября 2026, 18:36

Юрист Колоколов: Самойлова имеет шансы взыскать с Джигана около 300 млн рублей

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Юрист Евгений Колоколов заявил, что Оксана Самойлова может взыскать с бывшего мужа, рэпера Джигана около 300 млн рублей. Исход дела зависит от условий соглашения об алиментах, которое бывшие супруги подписали в 2020 году.





В беседе с «Газетой.Ru» Колоколов пояснил, что соглашение приравнивается к исполнительному листу, поэтому ключевое значение имеет не дата развода, а то, с какого момента соглашение предусматривало выплаты, в каком размере и какие платежи фактически поступили.



По словам юриста, содержание детей само по себе не показывает, погашена ли задолженность: нужно сопоставить подтверждённые переводы и расходы с порядком исполнения, который установило соглашение.

«Добиться выплаты сотен миллионов возможно, если соглашение действительно предусматривало соответствующие платежи, они не были внесены, а расчёт задолженности подтверждается документами. Если часть выплат произведена или расчёт пристава основан на неверном периоде либо размере обязательства, сумму можно оспаривать», — подчеркнул Колоколов.