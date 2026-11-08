«Я кайфую»: Ирина Горбачёва раскрыла секрет своего удовольствия от жизни
Ирина Горбачёва перечислила занятия, от которых получает настоящее удовольствие
Актриса Ирина Горбачёва рассказала в личном блоге, что приносит ей удовольствие.
Артистка призналась, что получает удовольствие буквально от всего.
«Я много от чего кайфую. И от тишины, и от общения. Но в большей степени я кайфую от присутствия, от того, что я действительно нахожусь в том моменте, который я выбираю сама, и это чувствую. Это может быть и общение, и работа, и готовка еды. Всё что угодно», — рассказала Ирина.Она добавила, что наслаждаться жизнью ей могут помешать спешка и суета. Эти состояния сбивают ощущение момента и мешают ей чувствовать удовольствие от происходящего.