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«Я кайфую»: Ирина Горбачёва раскрыла секрет своего удовольствия от жизни

Ирина Горбачёва перечислила занятия, от которых получает настоящее удовольствие
Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* @irina_gorbacheva)

Актриса Ирина Горбачёва рассказала в личном блоге, что приносит ей удовольствие.



Артистка призналась, что получает удовольствие буквально от всего.

«Я много от чего кайфую. И от тишины, и от общения. Но в большей степени я кайфую от присутствия, от того, что я действительно нахожусь в том моменте, который я выбираю сама, и это чувствую. Это может быть и общение, и работа, и готовка еды. Всё что угодно», — рассказала Ирина.
Она добавила, что наслаждаться жизнью ей могут помешать спешка и суета. Эти состояния сбивают ощущение момента и мешают ей чувствовать удовольствие от происходящего.

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Ольга Щелокова

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