Стало известно, чем владеет поднявшая гонорар Надежда Кадышева
За последние полгода гонорары Надежды Кадышевой выросли вдвое — с 10 до 20 миллионов рублей. По данным Life.ru, активы Национального театра народной песни «Золотое кольцо», художественным руководителем которого является певица, оцениваются в 143,5 миллиона рублей.
Среди его имущества числятся несколько автомобилей премиум-класса. Например, Bentley Bentayga и Lixiang L9 стоимостью до 50 и 7,5 миллионов рублей соответственно. По неподтвержденным данным, организация также владеет зданием на Тимирязевской улице в Москве, где располагается театр.
Непосредственно семья Кадышевой-Костюк располагает несколькими объектами недвижимости в столице: двухкомнатной квартирой в районе Царицыно, четырехкомнатными апартаментами в Тверской районе и, возможно, недвижимостью в клубном доме «Ласточкино гнездо».
В личном автопарке — ретрокабриолет Bentley S2 1962 года выпуска ценой около 50 млн рублей, а также Ferrari GTC4Lusso и Maybach 62.
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