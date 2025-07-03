Стало известно, чем владеет поднявшая гонорар Надежда Кадышева

03 июля 2025, 13:45

Life.ru: активы певицы Кадышевой оцениваются в 150 млн рублей

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

За последние полгода гонорары Надежды Кадышевой выросли вдвое — с 10 до 20 миллионов рублей. По данным Life.ru, активы Национального театра народной песни «Золотое кольцо», художественным руководителем которого является певица, оцениваются в 143,5 миллиона рублей.