Стало известно, что может помочь Ефремову получить УДО

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)
Актер Михаил Ефремов может получить условно-досрочное освобождение (УДО) из-за диагностированной ему язвы желудка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, его госпитализировали на фоне резких болей еще до нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артист находился в стационаре на протяжении десяти дней, соблюдая лечение и диету.
В настоящее время Ефремов находится в колонии, выйдет ли он по УДО, выяснится 24 марта.
Ранее сообщалось о росте спроса на поделки Михаила Ефремова в колонии. Он занимается изготовлением икон, нард и крестов.
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В настоящее время Ефремов находится в колонии, выйдет ли он по УДО, выяснится 24 марта.
Ранее сообщалось о росте спроса на поделки Михаила Ефремова в колонии. Он занимается изготовлением икон, нард и крестов.
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Никита Кротов