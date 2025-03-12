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Стало известно, что может помочь Ефремову получить УДО

Mash: диагностированная Ефремову язва может помочь ему получить УДО
Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Актер Михаил Ефремов может получить условно-досрочное освобождение (УДО) из-за диагностированной ему язвы желудка. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, его госпитализировали на фоне резких болей еще до нового года. Из колонии Ефремова доставили в госпиталь Алексеевки в Белгородской области, где обнаружили сразу две язвы с прободением. Затем артист находился в стационаре на протяжении десяти дней, соблюдая лечение и диету.

В настоящее время Ефремов находится в колонии, выйдет ли он по УДО, выяснится 24 марта.

Ранее сообщалось о росте спроса на поделки Михаила Ефремова в колонии. Он занимается изготовлением икон, нард и крестов.

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