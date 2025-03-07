Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)
Спрос на поделки актера Михаила Ефремова в колонии вырос. Осужденный за смертельное ДТП артист изготавливает из дерева иконы, нарды, а также кресты, пишет Telegram-канал Mash. Авторы связали повышение интереса с сообщениями о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) знаменитости.
Ефремов оставляет на продукции свою подпись для повышения продаж. Ценовой диапазон составляет от пяти до 20 тысяч рублей. По словам одного из экс-заключенных колонии, где отбывает срок Ефремов, артист делает финальную отделку и роспись, а на производстве работают еще несколько человек.
Суд по УДО Ефремова пройдет 24 марта.
ДТП с участием актера произошло в июне 2020 года, его осудили на 7,5 года.
Ранее стало известно, почему Никита Ефремов может потерять бизнес.
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Суд по УДО Ефремова пройдет 24 марта.
ДТП с участием актера произошло в июне 2020 года, его осудили на 7,5 года.
Ранее стало известно, почему Никита Ефремов может потерять бизнес.
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Никита Кротов