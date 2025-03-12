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Валентина Талызина опровергла новость о плохом самочувствии

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Валентина Талызина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении своего состояния, передает ТАСС.
По данным агентства, в настоящее время актриса чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что артистке понадобилась экстренная медицинская помощь из-за резкого ухудшения самочувствия.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Ее дебют в кино состоялся в фильме «Человек, который сомневается». Фильмография артистки насчитывает более ста проектов.

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