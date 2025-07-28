Стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган подарили старшей дочери на 14-летие

28 июля 2025, 12:20

Джиган и Самойлова подарили дочери на 14-летие сумку стоимостью 233 тыс. рублей

блогер Оксана Самойлова и её старшая дочь Ариэла (Фото: Instagram*, @samoylovaoxana)

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова вручили старшей дочери Ариеле дорогостоящий подарок в день рождения. Родители подарили девочке брендовую сумку.





Указанная в интернете цена изделия составляет 3 тысячи долларов или 233 тысячи рублей.

Напомним, что Ариэле исполнилось 14 лет. Оксана Самойлова опубликовала пост в день рождения дочери.

«<…> прости за все ошибки, которые я допускаю с тобой в воспитании. <…> Я бесконечно люблю тебя и бесконечно принимаю каждую твою грань. Будь счастливая, моя малышка, и проявляйся так, как этого хочет душа», — написала Оксана.