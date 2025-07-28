Стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган подарили старшей дочери на 14-летие
Джиган и Самойлова подарили дочери на 14-летие сумку стоимостью 233 тыс. рублей
Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова вручили старшей дочери Ариеле дорогостоящий подарок в день рождения. Родители подарили девочке брендовую сумку.
Указанная в интернете цена изделия составляет 3 тысячи долларов или 233 тысячи рублей.
Напомним, что Ариэле исполнилось 14 лет. Оксана Самойлова опубликовала пост в день рождения дочери.
«<…> прости за все ошибки, которые я допускаю с тобой в воспитании. <…> Я бесконечно люблю тебя и бесконечно принимаю каждую твою грань. Будь счастливая, моя малышка, и проявляйся так, как этого хочет душа», — написала Оксана.У Ариэлы сейчас переходный возраст. В прошлом году она изменила внешность: выщипала практически полностью брови, стала носить одежу оверсайз и тёмных цветов. Также она попросила маму больше не снимать её для соцсетей. Оксана как-то признавалась, что ей непросто найти общий язык с дочерью, но она принимает её выбор.
Сейчас же Ариэла вновь начала участвовать в жизни семьи: вместе с родными девочка снялась в реалити-шоу, записала песню с Джиганом.