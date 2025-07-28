Фешен-эксперт раскритиковала стрижку и макияж Марго

28 июля 2025, 11:40

Коробцева: Марго не идёт короткая стрижка и тёмные цвета помады

певица Маргарита Овсянникова (Фото: Instagram*, @mmmargaaret)

Певица Маргарита Овсянникова преднамеренно выбирает эпатажный стиль в одежде, чтобы всегда быть в центре внимания. Артистка в своих нарядах сочетает несочетаемые элементы одежды, доводя свой образ до абсурда. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева.





Так, по словам эксперта, Марго может надеть вместе прозрачную прямую юбку, грубые спортивные шорты и топ с одним огол`нным плечом, или, например, золотое длинное платье с объёмным верхом из плащевой ткани золотистого цвета.



Как отметила Коробцева, певице нужно изменить макияж. У Маргариты глаза серого цвета, поэтому тёмные цвета помады забивают её природную красоту, тёмная окантовка губ смотрится вульгарно, грубо.

«<…> Марго следовало бы обратить внимание на модные тенденции в макияже, креативность и художественность, использование сложного визажа и грима, однако хорошо и профессионального подобранного к её цветотипу внешности», — пояснила эксперт в области дизайна костюма.