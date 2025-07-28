Фешен-эксперт раскритиковала стрижку и макияж Марго
Певица Маргарита Овсянникова преднамеренно выбирает эпатажный стиль в одежде, чтобы всегда быть в центре внимания. Артистка в своих нарядах сочетает несочетаемые элементы одежды, доводя свой образ до абсурда. Об этом изданию «Страсти» рассказала эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева.
Так, по словам эксперта, Марго может надеть вместе прозрачную прямую юбку, грубые спортивные шорты и топ с одним огол`нным плечом, или, например, золотое длинное платье с объёмным верхом из плащевой ткани золотистого цвета.
Как отметила Коробцева, певице нужно изменить макияж. У Маргариты глаза серого цвета, поэтому тёмные цвета помады забивают её природную красоту, тёмная окантовка губ смотрится вульгарно, грубо.
«<…> Марго следовало бы обратить внимание на модные тенденции в макияже, креативность и художественность, использование сложного визажа и грима, однако хорошо и профессионального подобранного к её цветотипу внешности», — пояснила эксперт в области дизайна костюма.Что же касается короткой стрижки, то, по словам Коробцевой, она позволяет выделиться Марго. Однако, зализанные короткие волосы делают акцент и зрительно увеличивают нос певицы, он становится ещё заметнее, поэтому лучше сменить причёску на новую.
Ранее певицу Екатерину Иванчикову, выступающую под псевдонимом IOWA, хотели привлечь к ответственности за появление на сцене в похожем на гениталии наряде. В таком образе она выступила на празднике, посвящённом Дню защиты детей, в Великом Новгороде.