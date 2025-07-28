Жена Дмитрия Диброва поделилась снимком с похудевшим на 20 кг мужем

28 июля 2025, 11:31

Супруга телеведущего Диброва опубликовала фото с похудевшим на 20 кг мужем

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* @1dbrov)

Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, накануне опубликовала в своем блоге долгожданное фото с супругом, который заметно похудел на 20 кг. Продолжительное время Дмитрий не появлялся в социальных сетях, занимаясь своим внешним видом.