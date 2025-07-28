Жена Дмитрия Диброва поделилась снимком с похудевшим на 20 кг мужем
Жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, накануне опубликовала в своем блоге долгожданное фото с супругом, который заметно похудел на 20 кг. Продолжительное время Дмитрий не появлялся в социальных сетях, занимаясь своим внешним видом.
Дмитрий отсутствовал в социальных сетях в течение некоторого времени, что породило слухи о возможном расставании пары. Полина быстро развеяла эти домыслы, пояснив, что ее муж находился в процессе трансформации и готовил сюрприз для своих поклонников.
Первый раз показать результаты работы над собой Дибров решился только в конце июля. На свежем снимке телеведущий выглядит гораздо стройнее: он позирует в стильных джинсах с подтяжками и ковбойской шляпе.
Ибыточный вес у Дмитрия появился, когда в 2020 году он перенес инсульт, что вынуждало его сократить физическую активность. В последнее время телеведущий подвергался критике в интернете за свой внешний вид, пользователи призывали его вернуть прежнюю форму. Теперь же, судя по фото, Дибров продемонстрировал успешные результаты своего старания и готов к возвращению в общественную жизнь.
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