Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)
Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.
Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.
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*Запрещен в РФ
«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.
«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.
Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов