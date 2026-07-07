Стало известно, что произошло в последние дни жизни Екатерины Жемчужной
Худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко рассказал, что в последние недели жизни Екатерина Жемчужная перестала приезжать на спектакли, а незадолго до смерти оказалась в больнице. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По словам Сергиенко, в конце июня он почувствовал сильную тревогу за артистку и решил ей позвонить. На звонок она не ответила. Позже коллеги сообщили, что актриса находится под наблюдением врачей. Сначала её состояние внушало надежду, однако 3 июля худрук узнал о её смерти.
Как утверждает SHOT, Жемчужная тяжело переживала уход супруга. Её муж умер от онкологии в 2021 году, и эта утрата стала для неё глубоким ударом. Знакомые артистки вспоминали, что после смерти близкого человека она много плакала и не смогла справиться с душевной болью. Вместе супруги прожили 60 лет.
Екатерина умерла 3 июля в возрасте 82 лет. Причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию: у женщины оторвался тромб. Народная артистка России получила широкую известность благодаря ролям в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Табор уходит в небо» и сериале «Кармелита». Театру «Ромэн» она посвятила более 60 лет.
У Жемчужных могло быть двое детей, однако первую беременность Екатерина Андреевна проводила в гастролях, что негативно сказалось на вынашивании. В какой-то момент исполнительнице стало плохо. В больнице у женщины родилась недоношенная девочка. Георгий Николаевич даже успел увидеть дочь, но ребенок умер практически сразу. В 1969 году артистка родила девочку Олю. Наследница и внуки Екатерины Андреевны и Георгия Николаевича продолжили актерскую династию. Ольга (Ляля) Жемчужная училась в ГИТИСе у Галины Волчек.
Сейчас дочь, зять, актер Роман Грохольский, и внуки Андрей и Анастасия служат в театре «Ромэн». Кроме того, у покойной есть правнук Филипп. Любя горячо всех близких, Жемчужная не раз признавалась, что больше других дорожит супругом.
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