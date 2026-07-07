Стало известно, что произошло в последние дни жизни Екатерины Жемчужной

07 июля 2026, 12:30

Последние недели Жемчужной прошли в тяжёлом состоянии после смерти мужа

Ирэна Морозова (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Худрук театра «Ромэн» Николай Сергиенко рассказал, что в последние недели жизни Екатерина Жемчужная перестала приезжать на спектакли, а незадолго до смерти оказалась в больнице. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.