Чак Норрис умер в 86 лет
Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис умер в возрасте 86 лет. Об этом пишет Mash.
Накануне его экстренно госпитализировали на острове Кауаи на Гавайях. Предварительно, звезде стало плохо во время тренировки по каратэ. Как уточняется в публикациях, Норриса доставили в местное медицинское учреждение из-за «чрезвычайной медицинской ситуации». Ряд американских СМИ сообщает, что инцидент произошел в среду.
На прошлой неделе актер отметил день рождения. огда он заявлял подписчикам, что чувствует себя отлично и не испытывает проблем со здоровьем. По словам Норриса, возраст его не старит, а лишь «повышает уровень», как в компьютерной игре.
Чак Норрис был обладателем черных поясов по тансудо, каратэ и бразильскому джиу-джитсу. Несмотря на возраст, он продолжал активно тренироваться несколько раз в неделю, отрабатывая удары, блоки и стойки. По данным источников, незадолго до госпитализации знаменитость находился в хорошем настроении — он спарринговал с партнером и спокойно разговаривал по телефону с другом.
