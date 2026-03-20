Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен отреагировали на новость о смерти Чака Норриса
Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен почтили память своего друга и коллеги Чака Норриса, который скончался в возрасте 86 лет.
Ван Дамм написал в соцсетях, что всегда восхищался Норрисом как человеком, и выразил соболезнования его близким. По словам актера, Чак навсегда останется в памяти поклонников и друзей.
Их знакомство началось еще в 1980-х, когда будущая звезда фильма «Кровавый спорт» тренировался вместе с Норрисом. Именно исполнитель роли крутого Уокера, как отмечается, сыграл важную роль в начале карьеры бельгийца — помог ему с работой в своем баре, а также поспособствовал его появлению в эпизоде боевика «Без вести пропавшие» 1984 года.
Слова скорби опубликовал и Дольф Лундгрен, работавший с Чаком Норрисом на съемках фильма «Неудержимые 2». Он признался, что с самого начала своей карьеры считал почившего примером для подражания, отмечая его силу, скромность и уважительное отношение к людям.
«Мы будем скучать по тебе, мой друг», — написал артист из «Бриллиантовых псов».
Об уходе Чака Норриса из жизни стало известно несколько часов назад.