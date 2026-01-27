Достижения.рф

Олеся Железняк рассказала о жёсткой критике в театре из-за «Моей прекрасной няни»

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @olesyazheleznyak)

Актриса Олеся Железняк вспомнила о реакции театрального сообщества на её участие в популярном сериале «Моя прекрасная няня».



В беседе с «Газетой.Ru» Железняк рассказала, что она столкнулась с непониманием и критикой со стороны коллег по театру в тот период, когда шли съёмки. По словам артистки, многие тогда открыто спрашивали её: «Зачем ты в этом участвуешь?».

В настоящее время Олеся оценивает проект иначе. Она заявила, что считает сериал легендарным и уникальным явлением.

«Сейчас, когда пересматриваю «Няню», понимаю — такого уже не сделают», — подчеркнула актриса.
Помимо этого она высказала мнение о сложности жанра комедии. Железняк отметила высокий уровень работы всей команды сериала — и авторов, и артистов.
«Ещё попробуй сними так, чтобы было действительно смешно», — добавила Олеся.
