Олеся Железняк рассказала о жёсткой критике в театре из-за «Моей прекрасной няни»
Актриса Олеся Железняк назвала «Мою прекрасную няню» легендарным проектом
Актриса Олеся Железняк вспомнила о реакции театрального сообщества на её участие в популярном сериале «Моя прекрасная няня».
В беседе с «Газетой.Ru» Железняк рассказала, что она столкнулась с непониманием и критикой со стороны коллег по театру в тот период, когда шли съёмки. По словам артистки, многие тогда открыто спрашивали её: «Зачем ты в этом участвуешь?».
В настоящее время Олеся оценивает проект иначе. Она заявила, что считает сериал легендарным и уникальным явлением.
«Сейчас, когда пересматриваю «Няню», понимаю — такого уже не сделают», — подчеркнула актриса.Помимо этого она высказала мнение о сложности жанра комедии. Железняк отметила высокий уровень работы всей команды сериала — и авторов, и артистов.
«Ещё попробуй сними так, чтобы было действительно смешно», — добавила Олеся.Ранее Олеся Железняк рассказала об отношениях с украинскими родственниками.