Олеся Железняк рассказала о жёсткой критике в театре из-за «Моей прекрасной няни»

27 января 2026, 15:27

Актриса Олеся Железняк назвала «Мою прекрасную няню» легендарным проектом

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @olesyazheleznyak)

Актриса Олеся Железняк вспомнила о реакции театрального сообщества на её участие в популярном сериале «Моя прекрасная няня».





В беседе с «Газетой.Ru» Железняк рассказала, что она столкнулась с непониманием и критикой со стороны коллег по театру в тот период, когда шли съёмки. По словам артистки, многие тогда открыто спрашивали её: «Зачем ты в этом участвуешь?».



В настоящее время Олеся оценивает проект иначе. Она заявила, что считает сериал легендарным и уникальным явлением.

«Сейчас, когда пересматриваю «Няню», понимаю — такого уже не сделают», — подчеркнула актриса.

«Ещё попробуй сними так, чтобы было действительно смешно», — добавила Олеся.