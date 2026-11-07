«Память будет жить вечно»: Светлана Дружинина высказалась о Федосеевой-Шукшиной
Светлана Дружинина назвала Федосееву-Шукшину прекраснейшей актрисой
Кинорежиссёр Светлана Дружинина назвала народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину прекраснейшей актрисой.
В беседе с Пятым каналом Светлана Сергеевна заявила, что не раз встречалась с Лидией Николаевной на съёмочной площадке.
«Ушла из жизни Лидия Шукшина. Очень хороший человек и прекраснейшая актриса. Мне пришлось вместе с ней учиться вместе и трудиться. Могу сказать, что это (Лидия Федосеева-Шукшина. — прим. ред.) удивительный, обаятельный, талантливый и очень … человек команды», — отметила Дружинина.Режиссёр призналась, что ей очень не хватает Федосеевой-Шукшиной. При этом она подчеркнула, что память о выдающейся актрисе будет жить вечно благодаря её ярким ролям.
«Память о ней всегда будет жить в наших сердцах и в сердцах наших поколений», — сообщила актриса.Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.