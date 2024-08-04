Избивал Фриске и отнял квартиру: «война» Шепелева с отцом умершей супруги и любовь к Зеленскому

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает оставаться предметом обсуждения на фоне его скандала с родственниками умершей Жанны Фриске. Шоумен обзавелся новой семьей и стал отцом во второй раз, однако поклонники экс-солистки «Блестящих» до сих пор вспоминают его прошлые отношения и обвиняют в неискренности к певице. О том, какие тайны скрывались за отношениями Шепелева и Фриске во время ее тяжелой болезни и как телеведущий живет сейчас расскажет редакция «Радио 1».
Личная жизнь Шепелева
Дмитрий Шепелев начал телевизионную карьеру на Украине, где вел утренние и автомобильные шоу, местную «Фабрику звезд», а также программу «Красное или черное», где его соведущим был Владимир Зеленский. На российском ТВ Шепелев впервые появился в 2008 году. В 2011 году он заключил брак с певицей Жанной Фриске и обзавелся наследником Платоном.
В июне 2015 года Жанна Фриске скончалась от глиобластомы. Спустя два года Шепелев вновь смог устроить личную жизнь и завел роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон.
Суды Шепелева с родственниками Фриске
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Длительное время после смерти своей супруги Шепелев судился с ее отцом. Родственник Фриске обвинял телеведущего в присвоении средств, которые должны перейти несовершеннолетнему Платону. Споры за наследство продолжались не один год. СМИ сообщали, что из-за ухудшений взаимоотношений между близкими певицы Шепелев даже запретил родственникам видеть внука.
Отец Фриске неоднократно был приглашен на телепрограммы, в эфире которых заявлял, что может даже убить Шепелева, если встретит его.
«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — заявлял отец Фриске.
Также между семьей Фриске и Шепелевым возникли недопонимания из-за значительной суммы, собранной поклонниками певицы на ее лечение. Тогда на реабилитацию Фриске удалось собрать порядка 70 миллионов рублей. Позже окажется: деньги до Жанны так и не дошли. По уверениям ее отца и младшей сестры, предприимчивый зять украл у тяжелобольной жены все средства, в том числе посягнул на элитную недвижимость.
В чем обвинили Шепелева близкие Фриске
После смерти Жанны Фриске стали ходить слухи о том, что смертельное заболевание певицы могла спровоцировать процедура ЭКО. Пара не могла обзавестись ребенком, а Шепелев якобы на этом настаивал, поэтому артистке пришлось обратиться в клинику репродукции.
Еще одним обвинением в отношении Шепелева стало то, что он разместил в Сети фотографии тяжелобольной супруги. На кадрах было видно, как располневшая и совершенно неузнаваемая артистка, облаченная в белые одеяния, выезжает на инвалидной коляске из медицинского учреждения за рубежом.
Вину за слив фотографий в Сеть на Шипилева возложил отец Фриске.
«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек», — заявил отец Фриске.
Шепелев поднимал руку на Фриске
Отец покойной Жанны Фриске обвинил бывшего зятя в рукоприкладстве. По его словам, Шепелев поднимал на Жанну руку. Случайным свидетелем того случая стала младшая сестра певицы.
«О том, что он поднимал руку, мне рассказала Наташа. Она случайно это увидела. Она потом пришла и расплакалась. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: "Кому ты нужна?". Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать», — заявил отец Фриске.
Книга Шепелева о Жанне Фриске
После смерти Жанны Фриске и начала судебных процессов с родственниками умершей Шепелев выпустил книгу, посвященную бывшей супруге. Однако творение ведущего вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Одни увидели в произведении историю безумной любви и неуемную боль от потери, а другие обвинили Шипилева в желании заработать на имени певицы.
Поклонники Фриске сочли, что ее супруг выставил на всеобщее обозрение то, о чем следовало бы молчать. Особое внимание общественности привлекли строки о внешнем виде и состоянии онкобольной артистки.
«Ее некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа, потеряв былую упругость, безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается по кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безразмерную мешковатую одежду», — пишет Шепелев о некогда любимой супруге.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Как Шепелев отреагировал на СВОПосле начала спецоперации на территории Украины Шепелев остался в России. Однако действия властей он не поддерживает и заявляет, что ему стыдно перед украинцами.
«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Шепелев.Он также опубликовал на своей странице фотографию с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что в Киеве находятся люди, которых он очень любит.
В настоящее время Шепелев продолжает телевизионную карьеру на российском телевидении. Прежде этот факт вызвал негодование у первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко.
«Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе. Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он подпадает под систему нашего законодательства», — заявила парламентарий в беседе с изданием NEWS.ru.
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