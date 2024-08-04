Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Избивал Фриске и отнял квартиру: «война» Шепелева с отцом умершей супруги и любовь к Зеленскому

Избивал Фриске и отнял квартиру: «война» Шепелева с отцом умершей супруги и любовь к Зеленскому

Как и где живёт Дмитрий Шепелев и после смерти Жанны Фриске
04 августа 2024, 15:16
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает оставаться предметом обсуждения на фоне его скандала с родственниками умершей Жанны Фриске. Шоумен обзавелся новой семьей и стал отцом во второй раз, однако поклонники экс-солистки «Блестящих» до сих пор вспоминают его прошлые отношения и обвиняют в неискренности к певице. О том, какие тайны скрывались за отношениями Шепелева и Фриске во время ее тяжелой болезни и как телеведущий живет сейчас расскажет редакция «Радио 1».

Личная жизнь Шепелева


Дмитрий Шепелев начал телевизионную карьеру на Украине, где вел утренние и автомобильные шоу, местную «Фабрику звезд», а также программу «Красное или черное», где его соведущим был Владимир Зеленский. На российском ТВ Шепелев впервые появился в 2008 году. В 2011 году он заключил брак с певицей Жанной Фриске и обзавелся наследником Платоном.



В июне 2015 года Жанна Фриске скончалась от глиобластомы. Спустя два года Шепелев вновь смог устроить личную жизнь и завел роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. В 2021 году у пары родился сын Тихон.

Суды Шепелева с родственниками Фриске


Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Длительное время после смерти своей супруги Шепелев судился с ее отцом. Родственник Фриске обвинял телеведущего в присвоении средств, которые должны перейти несовершеннолетнему Платону. Споры за наследство продолжались не один год. СМИ сообщали, что из-за ухудшений взаимоотношений между близкими певицы Шепелев даже запретил родственникам видеть внука.

Отец Фриске неоднократно был приглашен на телепрограммы, в эфире которых заявлял, что может даже убить Шепелева, если встретит его.

«Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут», — заявлял отец Фриске.

Также между семьей Фриске и Шепелевым возникли недопонимания из-за значительной суммы, собранной поклонниками певицы на ее лечение. Тогда на реабилитацию Фриске удалось собрать порядка 70 миллионов рублей. Позже окажется: деньги до Жанны так и не дошли. По уверениям ее отца и младшей сестры, предприимчивый зять украл у тяжелобольной жены все средства, в том числе посягнул на элитную недвижимость.

В чем обвинили Шепелева близкие Фриске


После смерти Жанны Фриске стали ходить слухи о том, что смертельное заболевание певицы могла спровоцировать процедура ЭКО. Пара не могла обзавестись ребенком, а Шепелев якобы на этом настаивал, поэтому артистке пришлось обратиться в клинику репродукции.

Еще одним обвинением в отношении Шепелева стало то, что он разместил в Сети фотографии тяжелобольной супруги. На кадрах было видно, как располневшая и совершенно неузнаваемая артистка, облаченная в белые одеяния, выезжает на инвалидной коляске из медицинского учреждения за рубежом.

Вину за слив фотографий в Сеть на Шипилева возложил отец Фриске.

«Человек – падаль. Не нужна она была ему. Ему нужны были ее деньги. Когда она болела, его неоднократно ловили в ночном клубе где-то в Химках – он кутил, пока она загибалась. Он гнилой человек», — заявил отец Фриске.


Шепелев поднимал руку на Фриске


Отец покойной Жанны Фриске обвинил бывшего зятя в рукоприкладстве. По его словам, Шепелев поднимал на Жанну руку. Случайным свидетелем того случая стала младшая сестра певицы.

«О том, что он поднимал руку, мне рассказала Наташа. Она случайно это увидела. Она потом пришла и расплакалась. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: "Кому ты нужна?". Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать», — заявил отец Фриске.

Книга Шепелева о Жанне Фриске


После смерти Жанны Фриске и начала судебных процессов с родственниками умершей Шепелев выпустил книгу, посвященную бывшей супруге. Однако творение ведущего вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Одни увидели в произведении историю безумной любви и неуемную боль от потери, а другие обвинили Шипилева в желании заработать на имени певицы.

Поклонники Фриске сочли, что ее супруг выставил на всеобщее обозрение то, о чем следовало бы молчать. Особое внимание общественности привлекли строки о внешнем виде и состоянии онкобольной артистки.

«Ее некогда стройное и подтянутое тело теперь походит на бесформенный бурдюк, наполненный водой и жиром. Кожа, потеряв былую упругость, безжизненна, бледна, как будто измята, испещрена синей сетью вен и гигантскими растяжками. Это тело, словно чужое, ей не принадлежащее, грузно располагается по кровати. Его, словно тесто, ворочают, обтирают, впихивают в безразмерную мешковатую одежду», — пишет Шепелев о некогда любимой супруге.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как Шепелев отреагировал на СВО

После начала спецоперации на территории Украины Шепелев остался в России. Однако действия властей он не поддерживает и заявляет, что ему стыдно перед украинцами.

«Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья украинцы, простите. Только такое не прощают», — написал Шепелев.

Он также опубликовал на своей странице фотографию с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что в Киеве находятся люди, которых он очень любит.

В настоящее время Шепелев продолжает телевизионную карьеру на российском телевидении. Прежде этот факт вызвал негодование у первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко.

«Я бы назвала это двуличностью руководства канала, которое пригласило Шепелева участвовать в программе. Если телеведущий действительно выступал против СВО, то он подпадает под систему нашего законодательства», — заявила парламентарий в беседе с изданием NEWS.ru.

Читайте также:

«Блестящие», глиобластома и неудавшийся брак: какая трагедия в жизни Фриске была самой страшной

Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи

Развод Алсу и Яна Абрамова: скандал, измены и раздел имущества на 2,5 млрд рублей
#деньги
#трагедия
#эко
#лечение
#жизнь
#сми
#скандал
#брак
#супруги
#человек
#отец
#шоу
#книга
#люди
#владимир зеленский
#сво
#сын
#шоу-бизнес
«Половой акт у Кремля»: в чем Поплавская обвинила Асмус и как разврат в кино разрушил ее семью
04 августа 2024, 13:10

Фото: РИА Новости/Александр Уткин

Российская актриса Яна Поплавская с критикой обрушилась на коллегу по сцене Кристину Асмус. Недовольна артистка и подходом к работе Олега Меньшикова, являющегося художественным руководителем театра им. Ермоловой. В чем Поплавская обвинила артистов и за что раскритиковала Минкульт расскажет редакция «Радио 1».

Поплавская обвинила Асмус в разврате



Яну Поплавскую возмутили два спектакля в театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является народный артист России Олег Меньшиков. В обеих постановках участвовала актриса Кристина Асмус. Поплавская высказала недовольство тем, что оба спектакля предусматривают имитацию полового акта и упрекнула руководство театра в демонстрации разврата.

«В пяти минутах пешком от Кремля, в знаменитом театре Асмус максимально раскрывает свой талант, играя половой акт. Также культурные критики обращают внимание на еще один яркий спектакль в театре Ермоловой „Неидеальный Че“, посвященный мужскому половому органу. Сюжет строится на том, что героине привиделся „детородный орган“ с родинкой, она его ищет и находит у сантехника», — заявила Поплавская в своем телеграм-канале.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Поплавская рассказала о реакции министра культуры


Поплавская заявила, что министр культуры Ольга Любимова открещивается от разбирательства, объяснив свою позицию тем, что театр находится в ведении департамента культуры Москвы.

«Разврат на сцене будет продолжаться. Невозможно смотреть на это молча. Мы кричим, но в ответ только снисходительная улыбка министра», — негодует актриса.

Реакция россиян


Большинство россиян поддержали актрису в социальных сетях, отметив, что подобные спектакли следует ставить только в частных театрах.
«Я не ханжа, но я искренне не понял, зачем в спектакле сцена близости? Асмус ее так играет, кстати, что ей позавидовали бы величайшие актрисы современного жанра»;

«Когда начинается сцена с Асмус, то зрители краснеют, им неловко становится. Я сразу вспомнил, как после скандального фильма „Текст“ Асмус рыдала и говорила, что теперь режиссеры видят в ней только актрису таких ролей. Неудивительно», — негодуют пользователи Сети.

Причины развода Асмус и Харламова


Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов развелись в 2020-м году после семи лет брака. Супруги разошлись мирно, поблагодарив друг друга за годы совместной жизни. Причину развода пара разглашать не стала, однако поклонники артистов уверены, что разлад в семье начался после участия Асмус в картине «Текст», где она снялась в откровенной сцене.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Примечательно, что это не единственная роль Асмус в подобном жанре. В драме «Китобой» актриса предстала в роли вебкам-модели, соблазняющей подростка с Чукотки.

Читайте также:

«Гнилой человек»: дочь Полежайкина из «Папиных дочек» узнала, что она приемная после интервью

Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа
#зрители
#театр
#спектакль
#человек
#министр
#актриса
#пользователи
#артист
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет
04 августа 2024, 12:47

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет. Об этом сообщает Life.ru.
О радостном событии Задорожная сообщила своей аудитории в социальных сетях.

«Привет», — подписала актриса снимок с крошечной детской ручкой.

Известно, что звезда долгое время скрывала от поклонников свою беременность. Впервые она рассказала, что готовится стать мамой, в мае текущего года, когда Задорожная была уже на позднем сроке.

Поклонники поздравили актрису в комментариях к публикации. Напомним, в 2020 году Задорожная тайно вышла замуж за предпринимателя из IT-индустрии.

Читайте также:

Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы

«Гнилой человек»: дочь Полежайкина из «Папиных дочек» узнала, что она приемная после интервью

Кушанашвили заявил, что хочет нажиться на своем онкологическом заболевании
#концерт
#человек
#it
#актриса
#беременность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кушанашвили заявил, что хочет нажиться на своем онкологическом заболевании
03 августа 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что уровень его жизнелюбия сегодня гораздо выше, чем 20 июня, когда его госпитализировали. Об этом ведущий сообщил в своем блоге.
Кушанашвили продолжает бороться с онкологическим заболеванием. По его словам, он придерживается позиции, которая гласит, что все можно преодолеть.

Телеведущий отметил, что он буквально вернулся с того света и «выцыганил у медиков» возможность записать новый выпуск своего YouTube-шоу. Кушанашвили поделился, что с момента выхода последнего выпуска, он похудел на 15 кг, но сдаваться не собирается.

Журналист отметил, что его не пугают упреки о желании нажиться на тяжелой болезни.

«Я хочу нажиться на своей болезни, так как не бывает ничего бесплатного, а у меня колоссальные траты», — заключил Кушанашвили.

Напомним, Кушанашвили две недели чувствовал себя плохо и 20 июня был госпитализирован. Тогда его племянница заявила СМИ, что у дяди обнаружили опухоль. Он был прооперирован и на тот момент находился без сознания.

Читайте также:

Попавший в больницу Отар Кушанашвили вышел на связь

У Отара Кушанашвили обнаружили смертельное заболевание

Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили
#журналист
#сми
#опухоль
#шоу
#youtube
#траты
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Гнилой человек»: дочь Полежайкина из «Папиных дочек» узнала, что она приемная после интервью
Приёмная дочь актёра Казакова: я с ним не разговариваю, он гнилой человек
03 августа 2024, 18:21

Фото: Соцсети Михаила Казакова

Приемная дочь актер Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки» заявила, что он стал для нее «пустым местом». Об этом пишет bloknot.ru.
14-летняя Виктория рассказала, что узнала о том, что не родная в его интервью. Она назвала ложью заявления о том, что его жена Елена нашла себе нового спутника, когда Михал оказался в инвалидном кресле после падения с лестницы.

«Отец сам все разболтал на всю страну! С лета 2022 года я с ним не разговариваю. Он гнилой человек. А теперь после его лживого интервью я больше не считаю его близким человеком. Он мне никто. Пустое место. Он умер для меня! Не всегда хороший актер и кумир миллионов может оказаться хорошим человеком. Он наплевал на чувства моей мамы, а я наплюю на его чувства», — сказала девочка.
Виктория утверждает, что настоящей причиной ухода Елены были увлечения актера наркотиками и алкоголем, из-за которых он «ловил белку».

Читайте также:

Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж

«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа

«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки

#актёр
#человек
#отец
#интервью
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о протестах на концертах российских артистов на Западе
Игорь Бутман: Европа принимает российских артистов прекрасно
03 августа 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Публика США и Европы прекрасно принимает артистов из России, однако есть и те, кто за деньги выходит с протестами, разжигая ненависть к РФ и ее культуре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал народный артист Игорь Бутман. Он отметил, что последний раз его коллектив выступал в США в конце прошлого года, а в Европе выступлений сейчас нет вообще.
«Принимают прекрасно. Но есть люди, которые выходят на протесты, стоят, кричат на гостей концертов. Но так было с 2014 года. Все концерты в Америке, в Германии проходили с участием некоторых неумных людей, которые стоят с плакатами и говорят, что мы «джазуем на войне», абсолютно не понимая, что они разжигают ненависть», — прокомментировал музыкант.

Бутман считает, что протестанты нашли себе площадки, используя талант исполнителей из России. Кроме того, добавил артист, людям не нужны провокации, включая руководителей концертных площадок и промоутеров, поэтому «туда» музыканты не ездят. Бутман также упомянул об угрозах со стороны активистов. Вместе с тем, джазмен резюмировал, что исполнители стараются нести в мир любовь и красоту, несмотря на все происходящее.

Читайте также:

Названы участники X Международного фестиваля «Джазовые сезоны»

Михалков, Бутман и Бокерия вручили лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Саксофонист Бутман объяснил санкции Канады завистью к российским джазменам
#россия
#россияне
#сша
#европа
#звёзды
#концерт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ивлеева снова задолжала ФНС
Ивлеева должна ФНС еще 3,7 миллиона рублей
02 августа 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогер Анастасия Ивлеева вновь должна налоговой кругленькую сумму, а именно, 3,7 миллиона рублей. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, точная сумма долга составляет три миллиона 766 тысяч. Совсем недавно Ивлеева выплатила почти 21 миллион, полностью погасив налоговую задолженность.
Ведущей грозили запретом на выезд из страны, а земельные участки, квартиру и машину арестовали судебные приставы. В частности, был установлен запрет на регистрационные действия с имуществом.

А между тем, помимо живых должников, в списках значатся и мертвые. Недавно выяснилось, что Борис Березовский после смерти задолжал стране примерно миллиард рублей. Взыскать долги с наследников можно только, если кто-то из них участвует в процедуре наследования.

Читайте также:

Россиянам раскрыли не самую привлекательную черту наследства

Погрязший в долгах шахтер нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов

«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
#россия
#россияне
#фнс
#долги
#новости
#звёзды
#анастасия ивлеева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двойные стандарты и связь с Россией: Как Бред Питт судится с «кремлевским олигархом»
The Insider: Бред Питт судится с бизнесменом Шефлером и продает вино в Россию
02 августа 2024, 13:14

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Брэд Питт уже три года судится с бизнесменом российского происхождения Юрием Шефлером за долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Представители Питта называют Шефлера «кремлевским олигархом», несмотря на то, что он активно помогает Украине, а в РФ подвергается преследованиям. Как стало известно The Insider, находящаяся под управлением актёра винодельня продаёт вина в Россию.

Суд Питта и Шефлера

Шефлер стал бизнес-партнером Питта в 2021 году, он приобрёл у бывшей супруги актера Анджелины Джоли долю в прованской винодельне Chateau Miraval. Питт решил оспорить законность сделки и подал на Шефлера в суд.

Изначально прованское шато было приобретено Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом за $60 млн в 2008 году. Из этой суммы Анджелина вложила только 40% собственных средств, остальные 60% — Питт.

В 2016 году актриса подала на развод. Судебные тяжбы между голливудскими звездами продолжаются по сей день.

Защита актера утверждает, что «связь с Шефлером представляет собой угрозу для существования бизнеса», поскольку связанный с РФ алкогольный конгломерат Шефлера регулярно становился объектом бойкотов из-за проведения спецоперации на Украине и признания движения ЛГБТ* экстремистским на территории страны.

Сам Шефлер давно проживает за рубежом и выступает в поддержку Украины. Все его активы на российский территории арестованы или конфискованы. Бизнесмен считается самым успешным предпринимателем российского происхождения, построившим алкогольный бизнес за рубежом.
Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры
Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры

Двойные стандарты

Несмотря на это, винодельня, находящаяся под управлением Питта по решению французского суда, продолжает продавать свою продукцию в Россию. Согласно опубликованным данным госзакупок, компания заключила 181 госконтракт на сумму 437,2 млн рублей. Одним из крупнейших ее государственных заказчиков является комбинат питания «Кремлевский».

Российский дистрибьютор винодельни — ООО «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт», который ранее входил в бизнес-империю Тельмана Исмаилова.

Читайте также:

Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж

«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа

«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки

*признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#бизнес
#защита
#страны
#супруги
#напитки
#лгбт
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лишилась состояния из-за бывшего: Волочкова рассказала, почему ей пришлось продать 22 квартиры
Анастасия Волочкова вынужденно продала 22 квартиры из-за бывшего мужа
01 августа 2024, 19:25

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

За всю свою карьеру Анастасия Волочкова успела заработать немаленькое состояние. Балерина рассказала, что ее бывший возлюбленный Игорь Вдовин занял у нее 3,5 миллиона долларов, но отказался возвращать всю сумму, посмеявшись над артисткой. Из-за этого Волочкова была вынуждена продать имущество.

Волочковой пришлось продать 2 десятка квартир из-за долгов бывшего мужа

На Анастасию Волочкову были оформлены загородный дом и 24 квартиры — по одной в Москве и Санкт-Петербурге и 22 квартиры в Астрахани. Общая стоимость всей недвижимости достигает 1,5 миллиарда рублей.

«Я отдала бывшему все свои деньги — это 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах», — посетовала артистка в разговоре с «КП».
Как рассказала балерина, Вдовин обещал вернуть деньги через год: якобы они будут направлены на строительный бизнес, который он начал со своим партнёром в Астрахани. Сумму он вернуть не смог и отдал Волочковой 22 недостроенные квартиры. В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали.

Анастасия призналась, что уже неоднократно подавала иски на бывшего супруга, но каждый раз Вдовин просил их отозвать, и в результате танцовщица «шла у него на поводу».

Балерина также отметила, что «отбить» все деньги так и не удалось из-за разницы в курсе валют.
«Пугачева – живой труп»: кто призвал «похоронить» примадонну и за что она угрожает Гогену Солнцеву
«Пугачева – живой труп»: кто призвал «похоронить» примадонну и за что она угрожает Гогену Солнцеву

«Я умею прощать обиды»

Волочкова рассказала, что, невзирая на временные сложности, отношения с дочерью у нее прекрасные. Анастасия отметила, что критика в ее адрес о том, что она якобы бросила дочь, абсолютно нелепая. Балерина напомнила, что Ариадне уже 18 лет и она сама решает, где жить.

«Несмотря на то что у меня с ее отцом непростые отношения, я умею прощать обиды. Я благодарна Игорю за то, что он на протяжении четырех лет несет за нее ответственность, оплачивает ее образование. Дочь живет в прекрасных условиях, и, что для меня важно, она в духовном достатке. Я вижу, что она меня любит, и я ее очень люблю. Да, Ариша живет в другой семье, но ей там комфортно», — поделилась Анастасия.
Загадочная брюнетка из известной семьи: Стало известно, кто смог растопить сердце холостяка Бурунова
Загадочная брюнетка из известной семьи: Стало известно, кто смог растопить сердце холостяка Бурунова

Многомиллионное шоу

Помимо этого, Волочкова прокомментировала новое шоу «Одержимость». Балерина не стала скрывать, что постановка была мечтой ее жизни и обошлась в десятки миллионов рублей.

«Это история маленькой девочки, которая захотела стать балериной и стала, но не знала, какой ценой ей это все достанется. Путем лжи и предательства, с которыми она столкнулась. Но в финале спектакля я выхожу победителем, в русской короне, с российским флагом. Для меня большое счастье быть русской балериной. В этом шоу — вся моя жизнь», — высказалась Анастасия.
Она добавила, что персонал, техника и костюмы стоили огромных денег.

«В общем, шоу обошлось мне примерно в 30 млн рублей», — отметила Анастасия.
Балерина подытожила, что все равно проводит спектакль на благотворительной основе и приглашает всех желающих бесплатно.

Читайте также:

Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж

«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа

«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки
#деньги
#бизнес
#квартиры
#имущество
#дом
#образование
#отношения
#стройка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж
31 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/bluejayphoto

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился впечатлениями от совместной поездки коллектива с актёром Никитой Джигурдой в Париж.
Он отметил, что во Франции своей дружеской компанией они так весело проводили время, что их чуть не задержали полицейские.

«Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал в беседе с Газета.ру Горбашов.

Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.

Читайте также:

Заявила об изнасиловании и оказалась в розыске: как многодетную мать из Дома-2 «травят» бывшие

«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа

Продюсер Бабичев раскрыл метод вернуть Натали былую популярность
#полиция
#артист
#франция
#париж
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф