Фото: iStock/NataliaDeriabina
Актриса Анастасия Задорожная впервые стала матерью в 38 лет. Об этом сообщает Life.ru.
О радостном событии Задорожная сообщила своей аудитории в социальных сетях.
Известно, что звезда долгое время скрывала от поклонников свою беременность. Впервые она рассказала, что готовится стать мамой, в мае текущего года, когда Задорожная была уже на позднем сроке.
Поклонники поздравили актрису в комментариях к публикации. Напомним, в 2020 году Задорожная тайно вышла замуж за предпринимателя из IT-индустрии.
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«Привет», — подписала актриса снимок с крошечной детской ручкой.
Известно, что звезда долгое время скрывала от поклонников свою беременность. Впервые она рассказала, что готовится стать мамой, в мае текущего года, когда Задорожная была уже на позднем сроке.
Поклонники поздравили актрису в комментариях к публикации. Напомним, в 2020 году Задорожная тайно вышла замуж за предпринимателя из IT-индустрии.
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