Стало известно, где похоронят Анатолия Кашпировского
Анатолия Кашпировского похоронят на Украине в Виннице, где покоятся его родители и дочь от первого брака. Об этом пишет SHOT.
Гроб с телом целителя подготовили к перевозке в ритуальном бюро в Подмосковье — его не стали кремировать. После церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище Кашпировского перевезли туда.
Анатолий родился в селе Ставница Хмельницкой области. В разные периоды он имел гражданство СССР и Украины.
Родители Кашпировского и его дочь Елена захоронены на Центральном Винницком кладбище. На текущий момент там возможно только родственное погребение. Когда 50-летняя дочь целителя погибла в 2018 году в Канаде, он перевёз её тело на Украину.
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