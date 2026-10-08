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Стало известно, где похоронят Анатолия Кашпировского

SHOT: Анатолия Кашпировского похоронят на Украине в Виннице
Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Анатолия Кашпировского похоронят на Украине в Виннице, где покоятся его родители и дочь от первого брака. Об этом пишет SHOT.



Гроб с телом целителя подготовили к перевозке в ритуальном бюро в Подмосковье — его не стали кремировать. После церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище Кашпировского перевезли туда.

Анатолий родился в селе Ставница Хмельницкой области. В разные периоды он имел гражданство СССР и Украины.

Родители Кашпировского и его дочь Елена захоронены на Центральном Винницком кладбище. На текущий момент там возможно только родственное погребение. Когда 50-летняя дочь целителя погибла в 2018 году в Канаде, он перевёз её тело на Украину.

Екатерина Коршунова

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