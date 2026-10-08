Стало известно, где похоронят Анатолия Кашпировского

08 октября 2026, 15:34

SHOT: Анатолия Кашпировского похоронят на Украине в Виннице

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Анатолия Кашпировского похоронят на Украине в Виннице, где покоятся его родители и дочь от первого брака. Об этом пишет SHOT.