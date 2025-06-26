Невестка Михаила Боярского высказалась о его госпитализации

26 июня 2025, 18:56

Невестка Михаила Боярского опровергла слухи о госпитализации актера

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм*/boyarskiy_official)

Невестка Михаила Боярского опровергла информацию о его экстренной госпитализации. По ее словам, 75-летний актер всего лишь проходил плановое медобследование. Об этом сообщает Super.







«Нет, не госпитализировали. Все в порядке. Он дома. Там были какие-то плановые обследования. Короче, все хорошо, все нормально», — рассказала собеседница издания.