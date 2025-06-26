Невестка Михаила Боярского высказалась о его госпитализации

Невестка Михаила Боярского опровергла слухи о госпитализации актера
Михаил Боярский (Фото: Инстаграм*/boyarskiy_official)

Невестка Михаила Боярского опровергла информацию о его экстренной госпитализации. По ее словам, 75-летний актер всего лишь проходил плановое медобследование. Об этом сообщает Super.



«Нет, не госпитализировали. Все в порядке. Он дома. Там были какие-то плановые обследования. Короче, все хорошо, все нормально», — рассказала собеседница издания.
Звезда «Трех Мушкетеров» подтвердил, что посещал больницу из-за «возникших сложностей» после стентирования артерии в ноге. Народный артист пожаловался на сильные боли. Даже от минимальной ходьбы у него сводило икроножные мышцы.

Напомним, сегодня по социальным сетям разошлась информация, что Михаил Боярский был доставлен в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге.

*Запрещен в РФ

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