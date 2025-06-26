Невестка Михаила Боярского высказалась о его госпитализации
Невестка Михаила Боярского опровергла слухи о госпитализации актера
Невестка Михаила Боярского опровергла информацию о его экстренной госпитализации. По ее словам, 75-летний актер всего лишь проходил плановое медобследование. Об этом сообщает Super.
«Нет, не госпитализировали. Все в порядке. Он дома. Там были какие-то плановые обследования. Короче, все хорошо, все нормально», — рассказала собеседница издания.Звезда «Трех Мушкетеров» подтвердил, что посещал больницу из-за «возникших сложностей» после стентирования артерии в ноге. Народный артист пожаловался на сильные боли. Даже от минимальной ходьбы у него сводило икроножные мышцы.
Напомним, сегодня по социальным сетям разошлась информация, что Михаил Боярский был доставлен в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге.
*Запрещен в РФ