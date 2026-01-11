Татьяна Михалкова показала фото новогодних каникул
Татьяна Михалкова решила встретить Новый год подальше от города — на любимой даче, в окружении родных.
Праздничные дни она провела вместе с детьми и внуками, а возвращаться в Москву не спешила, продлив зимний отдых на природе.
78-летняя Татьяна Евгеньевна показала в блоге, как проходят её каникулы за городом. На фото и видео она вместе с близкими катается на снегоходе, играет с внуками и веселится на снежной горке, наслаждаясь свежим воздухом.
Михалкова рассказала, что такие новогодние встречи в их семье — давняя традиция. В новогоднюю ночь все собираются на «главной» даче, но из-за того, что семья большая и постоянно растёт, отметить за один вечер не всегда получается, поэтому празднование растягивается на несколько дней.
После шумных посиделок семье захотелось тишины с настоящей зимней атмосферой, и они перебрались ближе к лесу — «к Деду Морозу», как шутливо сказала сама Татьяна Михалкова. По её словам, такие рождественские каникулы помогают перезагрузиться и загадать самые важные желания.
Читайте также: *Запрещен в РФ