У жениха Анфисы Чеховой обнаружили многомиллионные долги

Super: кинокомпания жениха Анфисы Чеховой задолжала 19 млн по кредиту
Александр Златопольский и Анфиса Чехова (Фото: Телеграм/aachekhova)

Российский актер и продюсер Александр Златопольский является гендиректором кинокомпании, которая имеет многомиллионные долги. Об этом сообщает Super.



Издание со ссылкой на сервис Rusprofile отмечает, что GOLDFIELD ENTERTAINMENT задолжала 19 млн рублей по кредиту. В 2024-м она показала убыток в 21 млн рублей. За 2023-й ее прибыль составила немногим больше одного миллиона. Еще годом ранее она вовсе была в минусе.

Известно, что фирма появилась на свет в 2019-м. Она занимается производством фильмов, видео и телепрограмм. Ее единственным учредителем со 100% долей является именно артист.

Лидия Пономарева

