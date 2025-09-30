У жениха Анфисы Чеховой обнаружили многомиллионные долги
Российский актер и продюсер Александр Златопольский является гендиректором кинокомпании, которая имеет многомиллионные долги. Об этом сообщает Super.
Издание со ссылкой на сервис Rusprofile отмечает, что GOLDFIELD ENTERTAINMENT задолжала 19 млн рублей по кредиту. В 2024-м она показала убыток в 21 млн рублей. За 2023-й ее прибыль составила немногим больше одного миллиона. Еще годом ранее она вовсе была в минусе.
Известно, что фирма появилась на свет в 2019-м. Она занимается производством фильмов, видео и телепрограмм. Ее единственным учредителем со 100% долей является именно артист.
