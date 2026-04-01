Стало известно, как поделили имущество Самойлова и Джиган
Оксана Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение, избежав долгой дележки многомиллионного состояния. Об этом сообщает «СтарХит».
Сегодня Савеловский суд Москвы должен был рассмотреть иск рэпера о признании брачного договора недействительным, однако стороны заявили ходатайство о прекращении дела в связи с подписанием мирового соглашения.
Блогерша согласилась с предложенными условиями и отдала Джигану половину совместно нажитого имущества. Ему достался трехэтажный особняк в элитном поселке «Шато Соверен» площадью 1300 квадратов, а также прилегающий к нему участок в 22 сотки — стоимость недвижимости оценивается примерно в 350 млн рублей.
При этом музыкант должен компенсировать Самойловой часть стоимости дома. Также супруги разделили три квартиры, элитный автопарк с Rolls-Royce Ghost, Cadillac Escalade и Tesla Cybertruck, бизнес-активы и права на музыкальные треки.
Напомним, осенью прошлого года Самойлова подала на развод после 13 лет брака. Джиган пытался сохранить отношения, но пара все же рассталась. Пять лет назад модель уже пыталась завершить отношения, но позже решила заключить брачный договор. Согласно документу, в случае расставания все нажитое на тот момент имущество отходило ей, а купленное после — тому, кто приобретал актив.
Рэпер, по словам его адвоката Сергея Жорина, в момент подписания «находился в уязвимом состоянии» — после выхода из реабилитационного центра. Юрист оспорил договор и подал встречный иск.
