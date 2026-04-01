76-летний Михаил Боярский стал дедушкой в седьмой раз

01 апреля 2026, 09:11

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский стал дедушкой в седьмой раз. Об этом стало известно StarHit.





У его старшего сына Сергея родился пятый ребенок. Мальчик появился на свет в конце февраля. Имя новорожденного пока держится в тайне. Жена Боярского, Лариса Луппиан, подтвердила новость о пополнении, однако от подробностей отказалась. Она объяснила, что семья ведет закрытый образ жизни, и она не имеет права раскрывать детали.

«Спасибо за поздравления! Но я не думаю, что мои дети будут довольны, если я буду делиться впечатлениями», — приводит ее слова издание.