Фигуристка Юлия Липницкая поделилась редким селфи с подросшим сыном Арсением
Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая сделала редкое селфи с подросшим сыном Арсением. Кадрами делится издание Super.ru.
Напомним, что отцом ребёнка является фигурист и тренер Дмитрий Михайлов, с которым она познакомилась благодаря Академии Плющенко. Два года назад пара сыграла свадьбу в престижном заведении на Рублевском шоссе. Мероприятие прошло в узком кругу — влюбленные до последнего момента держали подробности торжества в секрете.
У Липницкой также есть пятилетняя дочь Каталина. Девочка родилась летом 2020 года в отношениях с фигуристом Владиславом Тарасенко, с которым спортсменка рассталась в 2024-м.
Арсению исполнилось полтора года совсем недавно. Спортсменка нечасто показывает своего сына и кадры с ним являются редкостью в её личном блоге. Согласно материалу Super.ru, на этот раз Липницкая разместила снимок с прогулки на свежем воздухе.
Сама Липницкая прославилась как самая молодая олимпийская чемпионка в истории фигурного катания, когда в 15 лет завоевала золото в командном турнире на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Почему Липницкая приняла решение уйти из спорта, как она боролась с анорексией и чем она занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Читайте также: