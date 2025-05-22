«Поверить не могу!»: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери

Сергей Лазарев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Сергей Лазарев посетил выпускной своей дочери Анны. Шестилетняя девочка закончила детский сад. Звездный отец не стал скрывать эмоций в соцсетях.
«Как быстро бежит время! В сентябре уже школа и первый класс, поверить не могу! Анюта, доченька, горжусь тобой и очень люблю!» — поделился исполнитель.На кадрах можно увидеть, как дочь звезды эстрады исполняет песню «До свиданья, детский сад». Важное событие в жизни Лазаревых уже оценили бьюти-обозреватели. Они подчеркнули, что Анна поет и танцует не хуже своего знаменитого отца.
Фото: Instagram*/lazarevsergey
Несколько дней назад Лазарев похвастался, что его сын Никита «сам испек папе блинов».
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