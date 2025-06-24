«Любовь зрителей питает меня энергией»: SHAMAN рассказал, как борется с выгоранием

24 июня 2025, 16:50

Певец SHAMAN заявил, что любовь зрителей помогает ему справиться с выгоранием

SHAMAN (Фото: Telegram, @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, много выступает. Артист рассказал Общественной Службе Новостей, что с выгоранием на сцене ему помогает справиться любовь зрителей.







«Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — сообщил певец.