Иде Галич грозит штраф за свадьбу в заповедной зоне Северной Осетии
Блогер Ида Галич может столкнуться с административным наказанием и штрафом, если проведёт свадебную церемонию на Мидаграбинском озере в Северной Осетии. Об этом пишет Mash Gor.
Знаменитость решила провести праздник на родине своей матери на предстоящих выходных. Уточняется, что Галич не остановил особо охраняемый статус места проведения мероприятия. По словам горожан, несмотря на многочисленные протесты, подготовка к событию активно ведётся.
Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Вадим Базаев сообщил Mash Gor, что проверочные мероприятия почти завершены. Блогерше грозит штраф за проведение работ на земле.
Ранее Ида Галич прокомментировала скандал вокруг своей свадьбы у Мидаграбинского озера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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