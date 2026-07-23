Стало известно, какие процедуры помогли «омолодиться» Стасу Михайлову

23 июля 2026, 15:01

Косметолог Мухина: Стас Михайлов прошёл курс качественных омолаживающих процедур

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)

Певец Стас Михайлов сильно изменил свою внешность. Артист потерял 17 килограммов, перестал употреблять алкоголь, выглядит моложе, а его черты лица заметно трансформировались. Врач-хирург и косметолог Марият Мухина объяснила, какие методы способствовали такому преображению.





В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметила, что в случае Михайлова использовался комплексный подход к омоложению. Мухина подчеркнула: черты лица артиста стали более рельефными, взгляд — открытым, а состояние кожи улучшилось. Кроме того, исчезли нависающие брыли.

«В данном кейсе применялись как оперативные процедуры, так и аппаратные. Например: лазерное омоложение, SMAS-лифтинг, ботулинотерапия, биоревитализация. Работа, честно говоря, выполнена качественно, потому что Михайлову сохранили его индивидуальность, лицо не стало чужим, оно просто обновилось», — сказала косметолог.