Стало известно, какие процедуры помогли «омолодиться» Стасу Михайлову
Косметолог Мухина: Стас Михайлов прошёл курс качественных омолаживающих процедур
Певец Стас Михайлов сильно изменил свою внешность. Артист потерял 17 килограммов, перестал употреблять алкоголь, выглядит моложе, а его черты лица заметно трансформировались. Врач-хирург и косметолог Марият Мухина объяснила, какие методы способствовали такому преображению.
В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметила, что в случае Михайлова использовался комплексный подход к омоложению. Мухина подчеркнула: черты лица артиста стали более рельефными, взгляд — открытым, а состояние кожи улучшилось. Кроме того, исчезли нависающие брыли.
«В данном кейсе применялись как оперативные процедуры, так и аппаратные. Например: лазерное омоложение, SMAS-лифтинг, ботулинотерапия, биоревитализация. Работа, честно говоря, выполнена качественно, потому что Михайлову сохранили его индивидуальность, лицо не стало чужим, оно просто обновилось», — сказала косметолог.Сам певец, однако, опровергает информацию о любых вмешательствах. Он связывает свои перемены с отказом от алкоголя и изменением рациона питания.