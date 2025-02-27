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«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ

Жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ
Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)

Жена певца Александра Буйнова Елена сообщила, что информация о жестоком ДТП с участием народного артиста является провокацией со стороны СМИ.
Буйнова заявила, что ее раздражают слухи, распространяемые в СМИ о том, что ее муж Александр якобы попал в ДТП.

«Это самая настоящая провокация, я уже ряду СМИ сообщила, что это Mash придумывает одним местом информационные поводы и делает из этого сенсацию. Всё ими написанное — это полнейший бред. Достали эти упыри», — рассказала супруга артиста в беседе с Общественной Службой Новостей.

Таким образом, женщина опровергла информацию о ДТП с участием Александра в Московской области.

Напомним, 27 февраля Mash сообщил, что певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Отмечалось, что Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.

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«Формула любви»: Психолог раскрыл секрет долгого и счастливого брака
Психолог Суслов: формула любви — это принимать и выдерживать негативное
27 февраля 2025, 12:57

Фото: iStock/vadimguzhva

Любовь и отношения — это то, что не перестает волновать людей. Возможно, дело именно в тайне: не существует никаких объяснений и гарантий. Но как сохранять доброе и светлое чувство внутри пары долгие годы?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что секрет долгих семейных отношений в том, чтобы делать друг друга счастливыми.

«Если женщина уже напрямую говорит «хочу цветы», «хочу внимания», «хочу заботу», «хочу тактильности», то это реально можно сделать. И мужчина также просит какого-то элементарного уважения, признания, сочувствия, поддержки. Это взаимные пожелания, которые мы можем исполнять», — пояснил эксперт.

По его словам, женщины видят красоту в знаках внимания, и в паре важно транслировать друг другу свои желания.

«И женщина, когда муж приходит усталый с работы, может обнять, приголубить, погладить, сказать слова сочувствия, понимания, поддержки. Если человек хочет побыть один, дать ему это одиночество без обид», — сказал психолог.

Илья Суслов обозначил формулу любви: я очень рад твоему позитивному, а все негативное я принимаю и готов это выдерживать.

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Психолог раскрыл, что помогает сохранить долгие отношения
Психолог Суслов: брак помогает сохранить везение и взаимность
27 февраля 2025, 12:30

Фото: iStock/Artsyslik

Почти 70 миллионов рублей заложено в подмосковном бюджете на выплаты к юбилею брака в 2025 году, сообщили в Министерстве социального развития Московской области. В этом году уже более 2000 семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности, говорится в сообщении Министерства социального развития.
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что все взаимоотношения между людьми уникальны и индивидуальны, и во многом главную роль играет везение.

«Кому-то повезло, и они действительно встретили взаимную любовь. Они психически здорово умеют договариваться, беречь друг друга, сглаживать конфликты, преодолевать препятствия», — объяснил эксперт.

По его словам, в супружеских ссорах и недомолвках винить стоит того, кто является инициатором, однако важно кто первый закончил, а не начал.

«Иногда люди находятся в отношениях, живут 50 и более лет, но как кошка с собакой. У каждого своя жизнь. И формально — семья, а по факту семьи там может и не быть, потому что главная задача в отношениях — сделать счастливым другого. Это происходит, когда оба хотят взаимности, когда есть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимоподдержка. И, соответственно, где есть ощущение команды, единство», — объяснил психолог.

Он добавил, что в браке очень важно делать друг друга счастливым, учитывая пожелания и запросы.

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Володин назвал законы, которые начнут действовать в марте
27 февраля 2025, 12:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Законы, которые начнут действовать в марте, перечислил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Вступит в силу закон, который обяжет иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, использования интеллектуальной деятельности», — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что деньги будут доступны только при отмене статуса иноагента.

Помимо этого, с 1 марта в стране запрещена продажа детям энергетиков и других тонизирующих напитков. Также будут установлены ограничения по местам и времени продажи указанной продукции.

Еще один закон запретит продавать малолетним потенциально опасные газосодержащие товары. В частности, баллончики для заправки зажигалок.

«У граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов», — добавил Володин.

Также сотрудники ссузов и вузов будут работать с документацией по конкретному списку, что избавит их от исполнения лишних не относящихся к закону об образовании обязанностей.

В договорах о комплексном развитии территории будут указаны объекты, относящиеся к социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуре. В его решение будут входить расчетные показатели по минимально допустимому уровню обеспеченности такого рода объектами.

В рекламе займов и кредитов укажут все условия, влияющие на их стоимость, или дадут ссылку с такими данными, а также предупредят о рисках.

Индивидуальные жилые дома разрешат строить по строительным подрядам, используя счета эксроу. Будет разрешено пользоваться маткапиталом.

Будет расширен перечень субъектов, обеспечивающих подготовку к отопительному сезону. Организации будут заниматься согласованием плана работ по ликвидации аварийных ситуаций.

Кроме того, введут критерии оценки надежного теплоснабжения потребителя. Резервные системы теплоснабжения будут обязательными.

Ранее стало известно, о чем напомнили россиянам.

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#мир
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#вячеслав володин
#госдума
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WhatsApp* оштрафовали на 17 миллионов рублей в Москве
WhatsApp* оштрафовали на 17 млн руб за отказ локализовать информацию граждан
27 февраля 2025, 11:51

Фото: istockphoto/AMilkin

Штраф в 17 миллионов рублей за повторный отказ в локализации персональной информации россиян получил мессенджер WhatsApp*. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на суд Таганского района столицы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей», — добавили в суде.
Указанной статьей предусмотрен штраф для юрлиц на сумму до 18 миллионов рублей. WhatsApp* — собственность американской компании Meta*, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской.

Ранее сообщалось, за какую рекламу оштрафовали москвича.

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Россиянам напомнили о переносе выходного дня с 8 Марта
Роструд напомнил о переносе выходного дня в честь 8 марта на 13 июня
27 февраля 2025, 09:26

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Выходной в Международный женский день в текущем году перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России. Об этом сообщили в Роструде, передает ТАСС.
Данный праздник в этом году выпадает на субботу. Обычно, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день. Однако в этот раз, согласно постановлению правительства, выходной день переносится на пятницу, 13 июня 2025 года.

По данным ведомства, 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.

Напомним, ближайшая сокращенная неделя ожидается на майские праздники.

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