«Достали эти упыри»: жена Александра Буйнова заявила, что новость о ДТП — провокация СМИ

Александр Буйнов (Фото: телеграм-канал @buinovofficial)
Жена певца Александра Буйнова Елена сообщила, что информация о жестоком ДТП с участием народного артиста является провокацией со стороны СМИ.
Буйнова заявила, что ее раздражают слухи, распространяемые в СМИ о том, что ее муж Александр якобы попал в ДТП.
Таким образом, женщина опровергла информацию о ДТП с участием Александра в Московской области.
Напомним, 27 февраля Mash сообщил, что певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Отмечалось, что Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.
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«Это самая настоящая провокация, я уже ряду СМИ сообщила, что это Mash придумывает одним местом информационные поводы и делает из этого сенсацию. Всё ими написанное — это полнейший бред. Достали эти упыри», — рассказала супруга артиста в беседе с Общественной Службой Новостей.
Таким образом, женщина опровергла информацию о ДТП с участием Александра в Московской области.
Напомним, 27 февраля Mash сообщил, что певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе 26 февраля около 18:00 в Наро-Фоминском округе. Отмечалось, что Буйнов был за рулём внедорожника «Лексус» LX 570 и наехал на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре.Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок.
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Элина Позднякова