Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Певец Александр Буйнов извинился перед пострадавшей в ДТП с его участием пенсионеркой. Исполнитель песни «Пусть» опубликовал сообщение в личном Telegram-канале.
«Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне. Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности», — написал Буйнов.
Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев ДТП писал, что Буйнов хотел «все порешать» и откупиться до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Уточнялось, что инцидент произошел в подмосковной Апрелевке.
Сам Буйнов утверждал, что держит связь с родственниками женщины.
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Никита Кротов