Стало известно, какой гонорар получает Гвердцители за украинские песни в США

Тамара Гвердцители (Фото: Инстаграм*/@gverdtsiteli_official)
Покинувшая Россию певица Тамара Гвердцители исполняет песни на украинском, русском, французском, английском и грузинском языках на концертах в США. Как сообщает Kp.ru, ее гонорар за одно выступление достигает 4,7 миллиона рублей.
Два года назад артистка уехала из России в Грузию, чтобы присматривать за больной матерью. Однако осенью 2022 она скончалась. Тяжело переживавшая утрату Тамара Гвердцители вернулась на сцену только спустя год, сыграв в мюзикле «Сансет Бульвар» в Ереване. Пока звезда не дает концерты в России, но активно выступает в США. В мае этого года она порадует американскую публику своими известными хитами.
По данным издания, знаменитость время от времени посещает Россию, где у нее остались близкие люди и недвижимость. Последний раз она приезжала в страну в 2024-м ко дню рождения друга-стилиста. Также в материале отмечается, что она отказалась от концертов в России, потому что ее сын занят бизнесом в Европе.
Читайте также:
«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу
«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте
Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
По данным издания, знаменитость время от времени посещает Россию, где у нее остались близкие люди и недвижимость. Последний раз она приезжала в страну в 2024-м ко дню рождения друга-стилиста. Также в материале отмечается, что она отказалась от концертов в России, потому что ее сын занят бизнесом в Европе.
Читайте также:
«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу
«Дочка Пугачевой, все ясно»: Сергей Соседов высказался о карьере Кристины Орбакайте
Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Стажер