«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире на «Радио 1» вспомнил скандал вокруг финала проекта «Голос», когда победу одержала дочь певицы Алсу.
По словам Соседова, после этого инцидента ему неоднократно звонили журналисты, чтобы узнать его мысли об этой ситуации. Критик признался, что, по его мнению, другой финалист был гораздо талантливее, а сама победа дочери Алсу вызвала у него сомнения в честности голосования.
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«Почему девочка без особых данных? Неплохо спела, но так любой ребёнок споёт, а из музыкальной школы — ещё лучше», — отметил он.Соседов рассказал, что после нескольких комментариев, данных журналистам по телефону, Первый канал подал на него в суд. Музыкальный критик подчеркнул, что лишь выразил свою личную позицию и усомнился в честности конкурса. В итоге суд он выиграл.
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