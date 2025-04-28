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«Так любой ребёнок споёт»: Сергей Соседов судился с Первым каналом после выступления дочери Алсу

Сергей Соседов: суд с Первым каналом был из-за скандала на шоу «Голос»
Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей Соседов (фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Музыкальный критик Сергей Васильевич Соседов в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» в эфире на «Радио 1» вспомнил скандал вокруг финала проекта «Голос», когда победу одержала дочь певицы Алсу.
По словам Соседова, после этого инцидента ему неоднократно звонили журналисты, чтобы узнать его мысли об этой ситуации. Критик признался, что, по его мнению, другой финалист был гораздо талантливее, а сама победа дочери Алсу вызвала у него сомнения в честности голосования.

«Почему девочка без особых данных? Неплохо спела, но так любой ребёнок споёт, а из музыкальной школы — ещё лучше», — отметил он.
Соседов рассказал, что после нескольких комментариев, данных журналистам по телефону, Первый канал подал на него в суд. Музыкальный критик подчеркнул, что лишь выразил свою личную позицию и усомнился в честности конкурса. В итоге суд он выиграл.

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«В первый раз меня так поджарили»: Филипп Киркоров высказался об инциденте с пиротехникой на концерте
Филипп Киркоров объяснил инцидент на концерте в Петербурге человеческим фактором
28 апреля 2025, 11:54

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Филипп Киркоров впервые вышел в свет после инцидента, который произошел на его концерте в Санкт-Петербурге. В разговоре с изданием StarHit певец прокомментировал произошедшее и рассказал о своем состоянии.
По заверению артиста, с ним все в порядке.

«Ничего, выжил, не сгорел! Я как птица Феникс — то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, что зритель ничего не понял. А все остальное… Раны заживают», — пояснил Киркоров.

Филипп отметил, что подобное происходит с ним впервые за годы карьеры, он объяснил произошедшее «человеческим фактором». Исполнитель подчеркнул, что никого не винит в случившемся.

Напомним, 25 апреля во время выступления Филиппа Киркорова в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге на нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец сообщил, что обжегся, но продолжил концерт.

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#киркоров
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«Улетать из дома всегда тяжело»: телеведущая Ольга Бузова покинула Россию
Телеведующая Бузова улетела на съемки и призналась, что скучает по Москве
28 апреля 2025, 11:54

Ольга Бузова (фото: Телеграм @byzovahouse)

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что решила отправиться в путешествие, надолго улетев из России. По словам артистки, она спокойно собрала чемоданы и попрощалась с близкими. Однако покидать родную страну ей было тяжело.
«Всех увидела, обняла и поцеловала. Самый шикарный вечер дома, спокойные сборы в долгую поездку, самое доброе утро с сюрпризом и встречей на обед. Впереди меня ждет увлекательное путешествие... Я с нетерпением его жду, но улетать надолго от дома всегда тяжело», — призналась телезвезда.
Накануне вылета Ольга поделилась видео, на котором продемонстрировала образ для путешествия. Девушка предпочла одеться неброско: заплела косички, почти отказалась от косметики, воспользовавшись только блеском для губ. Из одежды выбрала оранжевую футболку, клетчатую рубашку, яркие носки и кеды.
«Ну всё, улетаю. И грустно, и радостно. Впереди увлекательное путешествие! Все со мной прощаются... Москва, люблю тебя, уже скучаю. До встречи в июне», — пообещала вернуться исполнительница хита «Мало Половин».
После певица связалась с поклонниками уже в Стамбуле, где сделала пересадку. Ей предстояла долгая дорога до места назначения. Однако страну, в которую отправилась, Ольга не раскрыла. Известно, что артистку ждут съемки в реалити-шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Во время беседы с журналистами она также подчеркнула, что проект масштабный. И ее главная цель – порадовать зрителей.

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Суд Москвы взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой
28 апреля 2025, 11:24

Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы Жанны Агузаровой. Об этом информирует РИА Новости.
С иском к исполнительнице обратился Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Соответствующее решение было вынесено в четверг, 17 апреля.

Сумма накопившегося долга артистки не раскрывается.

Жанна Агузарова редко появляется на публике. Последний раз певица выступала на премии «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение».

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#коммунальные платежи
#москва
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«Не самый удачный заход со стороны Даны»: Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»
Натан оценил провокацию Борисовой в шоу «Сокровища императора»
28 апреля 2025, 11:11

Натан (фото: Instagram* @natan_official)

39-летний Натан встретился на проекте «Сокровища императора» с Даной Борисовой и Аленой Жигаловой, которые публично критиковали его за измены жене.
Алена Жигалова приехала на проект в паре с Даной Борисовой. Они принимали участие в шоу «Звезды в джунглях» вместе с рэпером.

Стоит отметить, что Дана не удержалась и сразу же напомнила Натану о его любовных похождениях. Вскоре музыкант прокомментировал события выпуска.

«Была спокойная и приятная серия, но до взрыва эмоций осталось совсем немного. Новые участники. Алена и Дана уже почти родные. Не самый удачный заход со стороны Даны, но да ладно, пока оставим это», — отметил Натан в своем блоге.

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*Запрещен в РФ
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Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
28 апреля 2025, 11:10

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Валентина Иванова, девушка российского артиста Тимати, недавно разместила интригующее видео на своей странице в социальной сети. Согласно сообщениям СМИ, включая издание «СтарХит», Валентина впервые публично подтвердила свою беременность.
На опубликованном ролике видно, как девушка, разговаривая по телефону, внезапно объявляет о своем интересном положении:

«Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна», — поделилась она.

Реакция музыканта была заметной — он выглядел потрясенным и удивленным.

Несмотря на кажущуюся простоту сцены, многие подписчики подозревают, что данное сообщение могло быть заранее подготовлено. Впрочем, такая постановочность лишь добавляет интереса вокруг пары.

Сейчас фанатам остается ждать официального подтверждения от самого Тимати. Пока что реакция пользователей исключительно положительная.

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