Стало известно, какую болезнь годами скрывал Андрей Миронов
Актер Андрей Миронов много лет страдал от фурункулеза
Андрей Миронов много лет скрывал тяжелое заболевание — фурункулез, который развился на фоне простуды во время отдыха в Эстонии. Об этом пишет «Вокруг ТВ».
Как рассказал Владимир Долинский в интервью «АиФ», артист мужественно переносил страшные боли, продолжая работать. В антракте спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» он увидел, как тот снимал окровавленную сорочку и надевал другую.
«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли... Но через пять минут он шел играть второй акт», — вспоминает Долинский.Отмается, что не помогали ни мази, ни переливания крови. И даже помощь знаменитой целительницы Джуны не принесла облегчения. Самочувствие улучшилось только после удаления нескольких лимфоузлов. Однако полностью победить недуг актеру так и не удалось.