Стало известно, какую болезнь годами скрывал Андрей Миронов

01 июня 2025, 19:11

Актер Андрей Миронов много лет страдал от фурункулеза

Андрей Миронов (Кадр из фильма "Бриллиантовая рука")

Андрей Миронов много лет скрывал тяжелое заболевание — фурункулез, который развился на фоне простуды во время отдыха в Эстонии. Об этом пишет «Вокруг ТВ».





Как рассказал Владимир Долинский в интервью «АиФ», артист мужественно переносил страшные боли, продолжая работать. В антракте спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» он увидел, как тот снимал окровавленную сорочку и надевал другую.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли... Но через пять минут он шел играть второй акт», — вспоминает Долинский.